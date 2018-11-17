Экс-советник Путина назвал территории, которые выйдут из состава России



Андрей Илларионов

Дальнейший распад России неизбежен, что является продолжением естественного процесса распада многонациональных империй, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина, сообщаетПо его словам, первый этап этого распада наблюдался в начале ХХ века, в 1917-1918 годах.заявил он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".По его мнению, распад России уменьшит военное давление на Украину независимо от того, кто будет находиться во главе РФ.добавил Илларионов.