ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экс-советник Путина назвал территории, которые выйдут из состава России

18.11.2018 15:38 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Андрей Илларионов
Распад империи идет с начала ХХ века.

Дальнейший распад России неизбежен, что является продолжением естественного процесса распада многонациональных империй, заявил российский экономист, сотрудник Института Катона (США), бывший советник Владимира Путина Андрей Илларионов, сообщает "Главред".

По его словам, первый этап этого распада наблюдался в начале ХХ века, в 1917-1918 годах.

"Затем произошла частичная реконкиста, реоккупация некоторых территорий, хотя и не в полном составе. Второй этап имперского распада имел место в начале 1990-х годов. Затем вновь была произведена частичная реконкиста. Неизбежно наступит и третий этап, во время которого российские войска уйдут с оккупированных территорий в соседних государствах, а также произойдет отделение ряда нерусских этнических территорий от нынешней Российской Федерации. Такого рода процессы часто сопровождаются трагедиями и кровью. Но остановить тектонические силы мировой истории невозможно", - заявил он, отвечая на один из вопросов во время чата в "Главреде".

По его мнению, распад России уменьшит военное давление на Украину независимо от того, кто будет находиться во главе РФ.

"С другой стороны, если во главе России будет находиться ответственное правительство, то не исключено, что демократическая Украина окажет помощь российским властям для того, чтобы процесс роспуска империи происходил менее болезненным способом и для России, и для новых образующихся государств, и для их соседей, включая Украину", - добавил Илларионов.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Правозащитник ищет защиты для пресс-секретаря ОГП у Спецдокладчика ООН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика