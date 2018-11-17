"Выскочили из раздевалки с ножами в зубах". Канада о победе России в суперсерии

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«Для красоты россияне забили гвоздь в крышку гроба в овертайме»

🏆 Победа! Гордимся нашими ребятами всегда, а сегодня — особенно, ведь молодёжка минувшей ночью обыграла сборную лиги Квебека (3:2 OT) и стала победителем CIBC Canada Russia Series — впервые с 2014 года!



📹 Отобрали для вас лучшие моменты матча: pic.twitter.com/ewwugnwWTR — Хоккей России (@russiahockey) 16 ноября 2018 г.



«Овертайм не имел никакого смысла, кроме канадской чести»

Канадцы не справились со сверстниками из КХЛ

«Завгороднего выбрали только в седьмом раунде, потому что он русский»

«Степан Старков доставлял неприятности каждой из трёх главных юниорских лиг Канады, так что его гол в начале третьего периода был вполне логичным. Просто пуля. Дмитрий Завгородний по сути «выиграл» суперсерию для России, сравняв счёт на последних секундах матча. Ещё один сильный кистевой бросок из круга вбрасывания. Ещё один будоражащий паренёк из QMJHL, которого выбрали только в седьмом раунде, потому что он русский. Официальным победным голом стала эта «бомба» в овертайме от защитника Савелия Ольшанского. Ольшанский был не так активен, как Романов, Баранов, Рубинчик и Саморуков, но был самым надёжным при игре с шайбой. Россия пропустила два гола или меньше в пяти из шести встреч. Впечатляет».

#CANvsRUS : RW Dmitri Zavgorodniy (CGY 7th/2018) effectively "won" the CHL Super Series for Russia with this tying goal in the dying seconds -- another hard wrister from the circle.



Another electrifying kid from the QMJHL who was picked in the 7th round because he was Russian. pic.twitter.com/oS6ZmP13Oi — Steve Kournianos (@TheDraftAnalyst) 16 ноября 2018 г.



Рекорд Ольшанского и антирекорд по голам

«Сценарий, при котором канадцы бы победили, чуть не осуществился. Если бы QMJHL выиграла в основное время, победитель серии определился бы в буллитах. Канадцы были в отличном положении, чтобы добиться победы в основное время, но всё решилось в последние секунды, когда Завгородний сравнял счёт и фактически выиграл серию для России. Савелий Ольшанский был невероятно хорош. Впервые в истории суперсерий защитник набрал пять очков, причём сделал это в самой малорезультативной серии из всех».

Победа молодёжной сборной России в суперсерии с Канадой – событие не мирового масштаба, но всё же не рядовое. Команда Валерия Брагина вела в серии 3-2 и в решающем матче обеспечила себе победу на последних секундах игры, а в овертайме завершила триумф голом в большинстве. Мнения канадских СМИ о победе России – в нашей подборке.Обозреватель Journal de Quebecотметил ничего не решающий гол в овертайме, который только ещё раз подтвердил силу нашей «молодёжки».Журналист квебекского издания Journal Expressв ярких красках описал настрой подопечныхв третьем периоде, сравнив их с пиратами, которые идут на абордаж с ножами в зубах.отметил журналист.Помощник главного тренера сборной QMJHLобратил внимание на то, что некоторые россияне уже играют на профессиональном уровне, в отличие от канадских игроков.— заключил Хартли.Аналитик The Draft Analyst, который сотрудничает с такими сайтами, как Sporting News и The Fro Zone, поделился мнением о россиянах, которые отметились заброшенными шайбами в решающем матче. Особенно интересен его комментарий о «русском факторе», из-за которого нападающеговыбрали на драфте НХЛ лишь в конце второй сотни. 18-летний форвард набрал 3 (2+1) очка в двух матчах серии.Комментаторы Sportsnetвыделили автора победного гола, который стал рекордсменом среди защитников в истории суперсерий, а также антирекорд по голам (26). Примечательно, что серии 2012 и 2014 года, в которых было забито по 29 голов, также выиграла Россия.