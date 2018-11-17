Минивэн насмерть сбил пешехода на трассе М1 в Дзержинском районе



Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома

БЕЛТА

Авария произошла 17 ноября около 20.50 на 337-м км трассы М1 вблизи п.Победное.проинформировали в ГАИ. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.Как отметили в ГАИ, сейчас на территории Минской области дорожные условия для движения остаются сложными из-за мокрого снега и гололеда. Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать минимальную скорость и не совершать резких маневров. В темное время суток следует быть предельно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов, где пешеходы могут неожиданно выйти на проезжую часть. С начала недели 60% аварий в области произошли с участием пешеходов.Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв автокатастроф. ГАИ призывает водителей в этот день включить ближний свет фар и передвигаться с предельной осторожностью и вниманием. Необходимо помнить, что неправильно выбранная скорость, нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции, особенно в условиях гололеда и при недостаточной видимости, приводят к авариям. Пешеходы же обязаны в темное время обозначить себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть только если нет приближающихся машин.