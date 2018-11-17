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Минивэн насмерть сбил пешехода на трассе М1 в Дзержинском районе

18.11.2018 15:18 — Разное | UDF  
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Фото: УГАИ УВД Миноблисполкома
В Дзержинском районе мужчина погиб под колесами автомобиля, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария произошла 17 ноября около 20.50 на 337-м км трассы М1 вблизи п.Победное. "35-летний водитель автомобиля "Фольксваген Туран" совершил наезд на внезапно вышедшего пешехода - 38-летнего местного жителя. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте", - проинформировали в ГАИ. Пешеход не был обозначен световозвращающими элементами. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.

Как отметили в ГАИ, сейчас на территории Минской области дорожные условия для движения остаются сложными из-за мокрого снега и гололеда. Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать минимальную скорость и не совершать резких маневров. В темное время суток следует быть предельно внимательными, особенно вблизи населенных пунктов, где пешеходы могут неожиданно выйти на проезжую часть. С начала недели 60% аварий в области произошли с участием пешеходов.

Сегодня отмечается Всемирный день памяти жертв автокатастроф. ГАИ призывает водителей в этот день включить ближний свет фар и передвигаться с предельной осторожностью и вниманием. Необходимо помнить, что неправильно выбранная скорость, нарушение правил обгона, несоблюдение дистанции, особенно в условиях гололеда и при недостаточной видимости, приводят к авариям. Пешеходы же обязаны в темное время обозначить себя световозвращающими элементами и переходить проезжую часть только если нет приближающихся машин.

 
 
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Авария произошла 17 ноября около 20.50 на 337-м км трассы М1 вблизи п.Победное.
 
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