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Доходило и до минус 42°С: самые холодные и теплые зимы в Беларуси

18.11.2018 15:08 — Разное | UDF  
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Снимок носит иллюстративный характер
Есть отличная шутка: «Точную погоду на завтра вы узнаете послезавтра». Тем не менее в Интернете уже появились предварительные прогнозы о предстоящей зиме в разных частях света.

Что говорят о белорусских зимах синоптики и когда станет точно известно о погоде на Новый год, корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.


Про долгосрочные прогнозы

— Ваши российские коллеги предсказывают умеренно студеную, но раннюю зиму, украинские — самую теплую и мягкую за последние 20–30 лет. Есть ли предварительный прогноз на декабрь — февраль у белорусских специалистов?

— Нет. Мы можем сказать, как будет развиваться синоптическая ситуация в ближайшие 6 дней, а долгосрочных прогнозов не даем. Я бы не очень доверял информации, о которой вы говорите. В мире мало служб, прогнозирующих погоду на три и больше месяцев вперед. В США, Германии, Японии с помощью суперкомпьютеров рассчитывают аномалии температур и количество осадков на месяц. Точность таких прогнозов варьируется от 40 до 60 %. Одна из ведущих служб погоды в мире —Великобритании — несколько лет назад отказалась от месячных и сезонных прогнозов в связи с их низкой оправдываемостью.

— В некоторых районах Беларуси в конце октября уже выпал первый снег. Когда же в нашей стране наступит климатическая зима, которая далеко не всегда совпадает с календарной?

— Климатическая зима начинается, когда среднесуточная температура становится отрицательной. Этот период в Беларуси пока не наступил. Снежный покров в большинстве районов страны начинает формироваться обычно в первой половине ноября, на юго-западе — несколько позже. По прогнозу, во второй половине ноября ожидается понижение температуры воздуха и осадки будут выпадать в виде мокрого снега и дождя.

— Все мы видим: зимы в Беларуси уже другие, нежели, например, в 70-х годах прошлого века. Действительно ли средняя зимняя температура год от года неуклонно повышается?

— Средняя температура в Беларуси в зимний период (климатическая норма, которая определяется за 30-летний период) составляет -4 °С. Начиная с 1989-го она увеличивается. Из 20 самых теплых зим за историю метеонаблюдений (с 1881 г.) 12 пришлось на период с 1989 по 2017 г. Это доказывает: теплые зимы были и раньше, а не только в последние 20 лет. Зимы с 2014 по 2017 год оказались теплее обычного, со средней температурой на 1-2 °С выше нормы, то есть около -2 °С. И в первую очередь за счет теплого декабря, средняя температура которого на 2-3 °С выше нормы. Продолжительность периодов с экстремально низкими температурами (-25 °С и ниже) сокращается.

Доходило и до минус 42°С: самые холодные и теплые зимы в Беларуси


Самые холодные и теплые зимы в Беларуси

— Какой зимний месяц в XXI веке, по наблюдениям специалистов, в Беларуси самый холодный?

— Традиционно самым холодным считается январь. Но абсолютные минимумы часто наблюдаются в феврале.

— Расскажите, пожалуйста, о самых холодных и самых теплых зимах в Беларуси и Минске за историю метеонаблюдений.

— Самой теплой зимой в Беларуси считается зима 1989/1990. Тогда средняя температура за три месяца составила -0,1 °С. 21 февраля 1990 года в Бресте отмечен абсолютный максимум зимнего периода — +17,2 °С. Эта же зима была самой теплой и в Минске: средняя температура сезона составила 0 °С. 25 февраля 1990 года зафиксирован максимум температуры для зимы в Минске — +13,6 °С. Абсолютный минимум температуры воздуха на территории Беларуси пришелся на 17 января 1940 года в Толочине — это -42,2 °С. В этот день отмечен абсолютный минимум температуры воздуха и для столицы — -39,1 °С.

— Сегодня часто слышишь о погодных аномалиях. Когда действительно уместно использовать это слово применительно к погоде?

— Аномалией считаются отклонения, которые больше или меньше нормы (месячной или сезонной) на 7 градусов. Но таких аномалий в зимние месяцы не было.


О народных приметах в прогнозах

— Принимаются ли во внимание при составлении прогнозов народные приметы? Как оцениваете степень их достоверности?

— Прогноз — сложный наукоемкий процесс, который учитывает массу факторов. При его составлении проводятся оценки состояния атмосферы и характеристик воздушных масс. Использовать при этом народные приметы ненаучно. Правда, некоторые из них имеют вполне научное объяснение. Например: если ласточки летают низко, то жди дождя. Накануне дождя в атмосфере происходят колебания влажности и давления, и это вынуждает птиц опускаться ниже, чтобы найти пропитание.

— Какая погода самая плохая лично для вас?

— Та, которая не соответствует нашему прогнозу. Ведь если он не оправдался, значит, где-то были допущены неточности.

— Как вы относитесь к шуткам о прогнозах погоды и тех, кто за них отвечает?

— Спокойно и с юмором. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.

— Наука стремительно движется вперед. Наверняка это открывает новые перспективы для вашей повседневной работы и, возможно, когда-нибудь сведет ошибки в работе синоптиков к минимуму.

— Научный прогресс, несомненно, отражается на деятельности метеослужбы. Огромный скачок вперед в прогнозировании погоды совершили в 60-х годах прошлого века, после запуска искусственных спутников земли. Повысили качество нашей работы и компьютерные технологии. Сейчас точность прогнозов на 4 суток вперед такова, какой в середине XX века была на одни сутки. Но как бы ни развивались наука и техника, на абсолютно точный прогноз рассчитывать не приходится.

— Когда сможете сказать, какой погоды ждать на Новый год?

— С высокой степенью достоверности где-то за неделю до Нового года.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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