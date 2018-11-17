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Названы профессии с самым высоким риском самоубийств

18.11.2018 15:03 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Учитывая 36% рост с 2000 года количества самоубийств среди людей трудоспособного возраста, американские исследователи решили выяснить как профессия и место работы влияют на риск совершения суицида.

Так, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC US), больше всего подвержены риску люди строительных профессий и занятые на добывающих работах, работающие в области искусств, дизайна, развлечений, спорта и средств массовой информации, а также в сфере обслуживания и ремонта.

В ходе изыскания ученые рассмотрели данные 22 000 американцев в возрасте от 16 до 64 лет, которые совершили суицид в 17 штатах за период с 2012 по 2015 год.

В 2015 году тремя наиболее опасными профессиональными направлениями для мужчин были: строительство и добыча; искусство, дизайн, сфера развлечений, спорт и СМИ; техническое обслуживание и ремонт. У женщин - искусство, дизайн, спорт и СМИ; сфера обслуживания; сфера здравоохранения.

За изучаемый период наибольший прирост случаев суицида наблюдался среди женщин, работающих в сфере приготовления пищи и обслуживании (на 54%), а среди мужчин - в области искусств, дизайна, развлечений, спорта и средств массовой информации (до 47%).

Самые низкие показатели роста количества самоубийств были зафиксированы среди сотрудников задействованных в сфере образования.

По мнению ученых важной частью предотвращения трагедий является пристальное внимание и участие коллег в жизни их сослуживцев. Специалисты Национального института психического здоровья США подготовили список важных признаков повышенного риска совершения суицида человеком. Если вы заметили у кого-то из членов коллектива описанные ниже симптомы, знайте человеку нужна помощь немедленно:

- говорит о желании умереть или убить себя;

- говорит о чувстве пустоты, безнадежности или отсутствия причин жить;

- заметили, что он читает о способах убить себя в интернете;

- часто говорит о чувстве вины или стыда;

- часто говорит о испытуемой невыносимой эмоциональной или физической боли;

- считает себя бременем для окружающих;

- более часто употребляет алкоголь или наркотики;

- заметили изменение привычек питания и/или сна;

- беспричинно прекращает общение с семьей/друзьями;

- неожиданно отдает важные вещи.

 
 
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Больше всего подвержены риску люди строительных профессий.
 
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