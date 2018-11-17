Названы профессии с самым высоким риском самоубийств

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Так, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC US), больше всего подвержены риску люди строительных профессий и занятые на добывающих работах, работающие в области искусств, дизайна, развлечений, спорта и средств массовой информации, а также в сфере обслуживания и ремонта.В ходе изыскания ученые рассмотрели данные 22 000 американцев в возрасте от 16 до 64 лет, которые совершили суицид в 17 штатах за период с 2012 по 2015 год.В 2015 году тремя наиболее опасными профессиональными направлениями для мужчин были: строительство и добыча; искусство, дизайн, сфера развлечений, спорт и СМИ; техническое обслуживание и ремонт. У женщин - искусство, дизайн, спорт и СМИ; сфера обслуживания; сфера здравоохранения.За изучаемый период наибольший прирост случаев суицида наблюдался среди женщин, работающих в сфере приготовления пищи и обслуживании (на 54%), а среди мужчин - в области искусств, дизайна, развлечений, спорта и средств массовой информации (до 47%).Самые низкие показатели роста количества самоубийств были зафиксированы среди сотрудников задействованных в сфере образования.По мнению ученых важной частью предотвращения трагедий является пристальное внимание и участие коллег в жизни их сослуживцев. Специалисты Национального института психического здоровья США подготовили список важных признаков повышенного риска совершения суицида человеком. Если вы заметили у кого-то из членов коллектива описанные ниже симптомы, знайте человеку нужна помощь немедленно: