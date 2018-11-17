"Черная пятница" пройдет на следующей неделе

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Грандиозная распродажа "Черная пятница-2018" в этом году пройдет 23 ноября. В этот день у вас появится возможность приобрести товары по приятным скидкам не только в торговых центрах города, но и в интернете.Мы все больше убеждаемся в том, что к этому событию нужно готовиться заранее: изучите каталоги магазинов, составьте "вишлист" покупок — дабы не прозевать момент. В это время большинство "шопоголиков" активизируются и сметают товары с прилавков обычных и интернет-магазинов.По статистике, в "Черную пятницу" потребители чаще всего покупают электронику, одежду и обувь. Магазины одежды выставляют скидки в 50-70%, а остальные — не более 30%. При этом магазины могут устанавливать сроки проведения акции самостоятельно — от одного дня и более.Не стоит пытаться найти скрытый смысл и "двойное дно" в этой акции: вас не собираются обманывать. У магазинов и брендов существует естественная потребность в разгрузке складов для новых коллекций и товаров. Одна из целей распродажи — завоевание рынка и привлечение потенциальных клиентов. Поэтому магазины постоянно напоминают о приближающемся событии — посредством рассылок и рекламы. Это делает распродажу честной и прозрачной игрой.Для белорусов "Черная пятница" быстро стала одной из любимых распродаж. По прогнозам специалистов, в этом году количество покупателей в белорусских магазинах заметно вырастет — особенно в сравнении с цифрами предыдущих лет.Фаворитами распродажи по-прежнему остаются интернет-площадки: Aliexpress, Alibaba, Lamoda, Wildberries, 21Vek и другие.Крупные торговые центры городов огласят список участников и размеры скидок за несколько дней до акции.