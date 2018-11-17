Таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть ей кошелек



Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

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По ее словам, она прилетела в Москву ранним утром и вызвала такси. Доехав до дома, она легла спать и проснулась только в час дня. Тогда девушка с ужасом обнаружила, что забыла в автомобиле кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.Попытки связаться с водителем через службу поддержки не увенчались успехом.Позже ее отец, выглянув в окно, заметил у подъезда припаркованное такси.Выяснилось, что в нем находился именно тот водитель, который и подвез девушку. Мужчина обнаружил в салоне автомобиля забытый кошелек и решил подождать свою пассажирку у ее дома, поскольку ему также не удалось связаться с ней по телефону.При встрече оба расплакались и обнялись.В благодарность за свой поступок таксист получил сумму, в пять раз превышающую цену поездки.