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Таксист восемь часов ждал пассажирку, чтобы вернуть ей кошелек
Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова
По ее словам, она прилетела в Москву ранним утром и вызвала такси. Доехав до дома, она легла спать и проснулась только в час дня. Тогда девушка с ужасом обнаружила, что забыла в автомобиле кошелек с деньгами, банковскими картами и документами.
Попытки связаться с водителем через службу поддержки не увенчались успехом.
Позже ее отец, выглянув в окно, заметил у подъезда припаркованное такси.
Выяснилось, что в нем находился именно тот водитель, который и подвез девушку. Мужчина обнаружил в салоне автомобиля забытый кошелек и решил подождать свою пассажирку у ее дома, поскольку ему также не удалось связаться с ней по телефону.
При встрече оба расплакались и обнялись.
В благодарность за свой поступок таксист получил сумму, в пять раз превышающую цену поездки.
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В Москве водитель такси восемь часов прождал свою пассажирку возле ее дома, чтобы вернуть кошелек, забытый в машине.
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