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17-летняя гонщица вылетела с трассы на огромной скорости
Гонщица София Флерш попала в аварию во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао. Видеозапись появилась на YouTube.
Немецкая спортсменка на огромной скорости потеряла управление и не вошла в крутой поворот. Болид Флерш взлетел в воздух и перелетел через ограждение, а потом врезался в стену.
Гонка была остановлена. София Флерш выжила, ее доставили в больницу.
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Видеозапись появилась на YouTube.
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