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17-летняя гонщица вылетела с трассы на огромной скорости

18.11.2018 14:50 — Разное | UDF  
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Гонщица София Флерш попала в аварию во время гонки серии «Формула-3» в китайском Макао. Видеозапись появилась на YouTube.

Немецкая спортсменка на огромной скорости потеряла управление и не вошла в крутой поворот. Болид Флерш взлетел в воздух и перелетел через ограждение, а потом врезался в стену.

Гонка была остановлена. София Флерш выжила, ее доставили в больницу.

 
 
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