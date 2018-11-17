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Цены на крепкий алкоголь в Беларуси уравняют с 17 декабря

18.11.2018 14:48 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
Новое поколение легендарного внедорожника уже в салонах официальных дилеров.

МАРТ создает прозрачные условия для конкурентной борьбы в пределах одного отдельного продавца или торговой точки.

Корректировка ценообразования произошла по причине того, что стали поступать многочисленные сигналы, которые свидетельствуют о том, что у торговцев спиртными напитками появились поставщики, которые выделяются среди прочих, на их продукцию устанавливается наименьшая торговая надбавка, что приводило к приемлемой для покупателя цене.

Такой способ вполне эффективно воздействовал на потребителя, который в большинстве случаев предпочитал останавливать свой выбор на более приемлемой розничной цене.

Антимонопольный орган, пресекая развитие скрытой коррупции в торговой сфере, нашел законодательное решение, всем продавцам крепких спиртных напитков придется пересмотреть размер используемых торговых надбавок согласно требований постановления МАРТ от 19.10.2018 № 80.

Документ указывает на то, что в одном и том же субъекте торговли, торговом объекте должна использоваться одна и та же торговая надбавка на все виды крепких алкогольных напитков. Это относится к алкогольной продукции крепостью больше 28 градусов, которая входит в одну классификационную группу, любых производителей, вне зависимости от формы их собственности.

Субъекты торговли будут устанавливать надбавки самостоятельно, но они будут одинаковые для всех алкогольных напитков, входящих в одну классификационную группу.

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Новое поколение легендарного внедорожника уже в салонах официальных дилеров.
 
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