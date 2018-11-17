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Путин в белых кроссовках спустился в пещеру со своим духовником

18.11.2018 14:34 — Разное | UDF  
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Фото из социальных сетей
Президент России посетил Псково-Печерский монастырь.

В Печерах Владимира Путина сопровождал владыка Тихон. Президентским луком поделился в воскресенье Telegram-канал «Пул №3».

Путин в белых кроссовках спустился в пещеру со своим духовником

Как ранее писала публицист Юлия Латынина, отец Тихон, «как говорят, является духовником Путина, тем самым человеком, который, по слухам, посадил Кирилла Серебренникова».

 
 
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Президент России посетил Псково-Печерский монастырь.
 
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