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Путин в белых кроссовках спустился в пещеру со своим духовником
Фото из социальных сетей
В Печерах Владимира Путина сопровождал владыка Тихон. Президентским луком поделился в воскресенье Telegram-канал «Пул №3».
Как ранее писала публицист Юлия Латынина, отец Тихон, «как говорят, является духовником Путина, тем самым человеком, который, по слухам, посадил Кирилла Серебренникова».
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