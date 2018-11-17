Кинофестиваль "Человеческое достоинство, равенство, справедливость", традиционно организуемый представительствами Европейского союза и Организации Объединенных Наций в Беларуси, пройдет в Минске с 1 по 10 декабря, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" организаторы.

Зрителям будет представлено десять художественных фильмов.

Традиционно кинопоказы этого фестиваля проходят в преддверии Дня прав человека, который отмечается 10 декабря. В текущем году фестиваль приурочен также к 70-летию Всеобщей декларации прав человека.

В этом году программу откроет знаменитый фильм режиссера Жан-Марка Валле "Далласский клуб покупателей" (США, 2013) с Мэттью МакКонахи и Джаредом Лето в главных ролях, которые в 2014 году получили по статуэтке "Оскар" за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана соответственно.

"Продолжат программу фестиваля фильмы, отличные друг от друга по жанру, времени и месту создания, но объединенные общим пониманием значимости человеческой личности и необходимости сохранять уважение к ней, какими бы сложными ни были обстоятельства", - отмечается в сообщении организаторов.

География фильмов-участников фестиваля широка: в рамках фестиваля организаторы покажут ленты из Армении, Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Ирана, Италии, США, Франции.

Многие из представленных на фестивале лент получили награды на международных кинофестивалях, стали номинантами на премии или обладателями наград киноиндустрии. Например, бразильский фильм "Шингу" (2011) на Берлинале-2012 стал номинантом на приз зрительских симпатий за лучший художественный фильм, а иранская лента "Траншея 143" (2014) победила в аналогичной номинации 32-го международного фестиваля "Фаджр". Израильская драма "Гет" (2014) в 2015 году стала номинантом на «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.

Все показы состоятся в кинотеатре "Пионер". Вход на все сеансы бесплатный. Входные билеты можно получить в кассе кинотеатра с 1 по 10 декабря (ежедневно с 14:00).

Показы организованы при содействии посольств Бразилии, Великобритании, Германии, Израиля, Италии, Ирана, США, Франции, Института имени Гёте, Международной организации по миграции.



