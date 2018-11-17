﻿ Иностранные инвесторы за январь-сентябрь вложили $155,4 млн в реальный сектор Могилевской области. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иностранные инвесторы за январь-сентябрь вложили $155,4 млн в реальный сектор Могилевской области

18.11.2018 13:55 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Иностранные инвесторы за январь-сентябрь 2018 года вложили $155,4 млн в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области, сообщили в главном статистическом управлении региона.

Основными инвесторами организаций Приднепровского края были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (35,9%), Нидерландов (9,9%). При этом прямые иностранные инвестиции составили $121 млн, или 77,9% от всех поступивших, говорится в сообщении на сайте исполкома.

В то же время организациями области (кроме банков) за январь-сентябрь текущего года направлено за рубеж $151,7 млн инвестиций, в основном в Российскую Федерацию (67,8% от общего объема) и Украину (19,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,6% всех зарубежных денежных потоков.

 
 
Ссылка на источник 17
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иностранные инвесторы за январь-сентябрь 2018 года вложили $155,4 млн в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области, сообщили в главном статистическом...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте пропал 13-летний мальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика