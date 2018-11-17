Иностранные инвесторы за январь-сентябрь вложили $155,4 млн в реальный сектор Могилевской области

Иностранные инвесторы за январь-сентябрь 2018 года вложили $155,4 млн в реальный сектор экономики (кроме банков) Могилевской области, сообщили в главном статистическом управлении региона.

Основными инвесторами организаций Приднепровского края были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,5% от всех поступивших инвестиций), Кипра (35,9%), Нидерландов (9,9%). При этом прямые иностранные инвестиции составили $121 млн, или 77,9% от всех поступивших, говорится в сообщении на сайте исполкома.

В то же время организациями области (кроме банков) за январь-сентябрь текущего года направлено за рубеж $151,7 млн инвестиций, в основном в Российскую Федерацию (67,8% от общего объема) и Украину (19,8%).

На долю прямых инвестиций приходилось 99,6% всех зарубежных денежных потоков.