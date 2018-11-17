На Веронском марафоне Скардино стала второй на 10 км, а Хижинкова преодолела 42 км

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Надежда Cкардино заняла второе место среди женщин на забеге в 10 км Веронского марафона, а мисс Беларуси-2008 и пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова преодолела марафонскую дистанцию.



Фото: из личного архива Ольги Хижинковой. На фото — посол Беларуси в Италии Александр Гурьянов, мисс Беларуси Ольга Хижинкова, журналист Сергей Щурко, биатлонистка Надежда Скардино и тренер Дмитрий Толкачев.

Ольга Хижинкова пробежала 42 км за 3 часа 42 минуты. Для нее это второй марафон : в 2017 году она стала первой Мисс в мире, пробежавшей классический марафон.

Ольга Хижинкова и Надежда Скардино бежали в поддержку проекта « Cпорт-инклюзия », призванного помочь пройти социализацию детям с аутизмом в компании со здоровыми детьми через занятия плаванием.