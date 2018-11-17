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В Лондоне мужчина открыл стрельбу по прохожим
Новости Великобритании. На севере Лондона неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили три человека. Все пострадавшие доставлены в больницу.
Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Энфилд. Мужчина достал оружие, сделал несколько выстрелов в толпу и скрылся с места преступления.
Район происшествия оцеплен. Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.
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Новости Великобритании. На севере Лондона неизвестный открыл стрельбу по прохожим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранения получили три человека. Все...
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