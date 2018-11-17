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Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин
Новости Франции. Во Франции более 280 тысяч человек вышли на улицы, выступая против роста цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе митингов, проходящих по всей стране, пострадали около 220 человек, более сотни протестующих задержаны.
Цены на топливо во Франции выросли примерно на 15 %, что и вызвало недовольство французов.
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Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин
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Новости Франции. Во Франции более 280 тысяч человек вышли на улицы, выступая против роста цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе...
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