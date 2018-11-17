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Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

18.11.2018 15:57 — Разное | СТВ  
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Новости Франции. Во Франции более 280 тысяч человек вышли на улицы, выступая против роста цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

В ходе митингов, проходящих по всей стране, пострадали около 220 человек, более сотни протестующих задержаны.

Цены на топливо во Франции выросли примерно на 15 %, что и вызвало недовольство французов.

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин

Во Франции около 220 человек пострадали, выступая против роста цен на бензин
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Теги: Минск
 
 
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Новости Франции. Во Франции более 280 тысяч человек вышли на улицы, выступая против роста цен на бензин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе...
 
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