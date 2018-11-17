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«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 ноября торжества проходят в Речице.
Районный центр был полностью освобожден 18 ноября 1943 года на восьмой день Гомельско-Речицкой наступательной операции советских войск. Более двух десятков воинских частей и соединений получили наименование Речицких.
Татьяна Дворецкая, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:
Владимир Руденко, житель Речицы:
Посмотреть на нашу Аллею славы – сколько героев Советского союза! Этот день мы должны помнить.
27 месяцев фашистской оккупации стоили Речицкому району жизней более 2 тысяч мирных жителей и полного разорения. Освобождая район, погибли более 5 тысяч советских солдат. Только в 2018 году на плиты братских могил нанесено 68 новых имен героев, навсегда оставшихся в речицкой земле.
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«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
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«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24...
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