ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

18.11.2018 15:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 18 ноября торжества проходят в Речице.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Районный центр был полностью освобожден 18 ноября 1943 года на восьмой день Гомельско-Речицкой наступательной операции советских войск. Более двух десятков воинских частей и соединений получили наименование Речицких.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Татьяна Дворецкая, научный сотрудник Речицкого краеведческого музея:
На рассвете 18 ноября начались бои непосредственно за наш город Речицу. И уже к концу этого дня противник был оттеснен к середине города. И к концу дня именно этот район был освобожден, мост взят под наш контроль, и город перешел под контроль Советского Союза, Красной Армии.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Владимир Руденко, житель Речицы:
После освобождения Речицы мой отец был призван и в операции «Багратион» принимал участие.

Посмотреть на нашу Аллею славы – сколько героев Советского союза! Этот день мы должны помнить.

27 месяцев фашистской оккупации стоили Речицкому району жизней более 2 тысяч мирных жителей и полного разорения. Освобождая район, погибли более 5 тысяч советских солдат. Только в 2018 году на плиты братских могил нанесено 68 новых имен героев, навсегда оставшихся в речицкой земле.

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости по теме

«Землю заложили в крипту храма-памятника». В Беларуси в день 100-летия окончания Первой мировой почтили память погибших

В День памяти жертв Первой мировой войны заложили капсулу с землёй с могил погибших под Сморгонью

80 лет с начала Холокоста. День борьбы с фашизмом и антисемитизмом отмечают в мире

В Гомельской области перезахоронили останки советских солдат. Среди погибших – дядя космонавта Александра Викторенко

«Родила сына, двигаясь по пояс в воде». Как жили и воевали полесские партизаны

По каким законам жили партизаны в годы оккупации? Анонс специального репортажа «Партизанский край» на СТВ

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш в честь годовщины парада 1941 года

Митинг-реквием и реконструкция военных действий. В Сморгони вспоминают события Первой мировой войны
‡агрузка...
Новости 24 часа

«Этот день мы должны помнить». Речица отмечает 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибывает в Минск 18 ноября

«Мы ожидали большего»: открытый чемпионат Беларуси по настольному теннису

«Дожинки» в Ивье. В Гродненской области отпраздновали окончание аграрного сезона

День артиллериста на «Линии Сталина»: показываем яркие моменты реконструкции

Как участница из Австралии отреагировала на снег? Беларусь встречает конкурсантов детского Евровидения-2018

Более 500 студентов и школьников стали лауреатами программы «Таленавита»

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские города и деревни продолжают отмечать 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Выскочили из раздевалки с ножами в зубах". Канада о победе России в суперсерии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика