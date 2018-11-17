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Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях

18.11.2018 15:05 — Разное | СТВ  
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Новости России. На 55 году жизни скончался исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Качка» Евгений Осин. О том, что кумир девяностых умер стало известно в субботу.  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Тело музыканта обнаружила его сестра. Родственница решила навестить брата после того, как он сутки не выходил на связь. Исполнитель лежал на полу в коридоре.  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

В соцсетях коллеги вспоминают Евгения и приносят свои соболезнования его родным и близким. Каким был Осин? Мы собрали 10 его фотографий из разных периодов жизни.  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Прощание с Евгением состоится 20 ноября.  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  

Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Фото: e-osin.com  
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Теги: Минск
 
 
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Новости России. На 55 году жизни скончался исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Качка» Евгений Осин. О том, что кумир девяностых умер стало известно в...
 
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