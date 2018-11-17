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Евгений Осин. Жизнь кумира 90-х в 10 фотографиях
Новости России. На 55 году жизни скончался исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Качка» Евгений Осин. О том, что кумир девяностых умер стало
Тело музыканта обнаружила его сестра. Родственница решила навестить брата после того, как он сутки не выходил на связь. Исполнитель лежал на полу в коридоре.
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Прощание с Евгением состоится 20 ноября.
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Новости России. На 55 году жизни скончался исполнитель хитов «Плачет девушка в автомате» и «Качка» Евгений Осин. О том, что кумир девяностых умер стало известно в...
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