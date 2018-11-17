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Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

18.11.2018 14:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса и молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий объем сельхозпродукции в нашей стране за семь лет увеличился более чем на 18 %. Такие данные приводит обзор Национального статистического комитета.

Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

Сегодня, 18 ноября, есть особенный повод обратиться к теме сельского хозяйства: труженики этой отрасли отмечают профессиональный праздник. Поздравление представителям сферы направил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нелегкий сельский труд лежит в основе жизни государства, его независимости и справедливо пользуется в народе большим уважением. Благодаря вашему усердию и рачительному отношению к богатствам родной природы обеспечена продовольственная безопасность Беларуси. Наши качественные натуральные продукты и сырье позволяют отечественным производителям занимать достойные позиции на мировом рынке.

Глава государства также пожелал аграриям неизменно благоприятной погоды и высоких урожаев, а также здоровья и достатка.

Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником
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Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК с профессиональным праздником

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларусь лидирует в СНГ по производству мяса и молока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общий объем сельхозпродукции в нашей стране...
 
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