Что связывает Минск и Баку? И что делать с переизбытком энергии в Беларуси? Анонс итоговой программы «Неделя»

Новости Беларуси. Что сегодня связывает Минск и Баку? И чего удалось достичь нашим государствам? Об этом и не только – в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите сегодня, 18 ноября, в программе «Неделя» в 19.30.