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Что связывает Минск и Баку? И что делать с переизбытком энергии в Беларуси? Анонс итоговой программы «Неделя»

18.11.2018 14:27 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Что сегодня связывает Минск и Баку? И чего удалось достичь нашим государствам? Об этом и не только – в итоговой информационно-аналитической программе «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, главные темы уходящих семи дней смотрите сегодня, 18 ноября, в программе «Неделя» в 19.30.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что сегодня связывает Минск и Баку? И чего удалось достичь нашим государствам? Об этом и не только – в итоговой информационно-аналитической...
 
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