Постройка ЗАГСа может окончательно погубить Нижний замок в Витебске

"Витебский курьер" . Некоторое время назад на сайте Витебского городского исполнительного комитета появилось уведомление об общественных обсуждениях отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Дворец торжественных обрядов в г. Витебске». В нем, в том числе, указывается, что ориентировочное время начала строительства – 2019 год, пишет





Значит, все-таки на территории бывшего Нижнего замка, которая, между прочим, является охраняемой историко-культурной зоной, где разрешается только реконструкция объектов по историко-библиографическим материалам в объемах утраченных исторических зданий, будут строить новомодный дворец?





Напомним, этот вопрос уже поднимался в прошлом году. Тогда Витебская областная организация партии БНФ отправила в городскую прокуратуру жалобу о незаконности этого строительства и получила ответ.









Вид на замки Витебска. Фотопроекция Виктора Борисенкова





Своим мнением по поводу обоснованности возведения дворца бракосочетания на этой территории тогда поделились археологи Леонид Колядинский и Игорь Тишкин.





Сегодня вопрос строительства дворца для проведения торжественных обрядов мы обсуждаем с постоянными экспертами нашей газеты.









Виктор Борисенков. Фото Саши Май





Виктор Борисенков, краевед, фотохудожник: «Возведение дворца поставит крест на идее восстановления архитектурных памятников»





Витебск стоит в ряду самых известных исторических центров Древней Руси. Но, в отличие от других старинных городов, у нас, чтобы хоть немного познакомиться с его древней историей, нужно идти в музей или в библиотеку. Почти все материальное наследие: храмы, замки, целые улицы оказались утраченными.





Территория Нижнего замка почти убита монструозной пирамидой «Марко-сити». Остался только небольшой участок – площадь Тысячелетия. Вот сюда нужно водить туристов, чтобы рассказать им, что городу уже больше 1000 лет, – иначе ведь не поверят.





У стен Благовещенской церкви когда-то располагался рынок, и проходила одна из древнейших витебских улиц – Великая.





Здесь стояли оборонительные стены и башни Нижнего замка, возвели свой храм нищенствующие доминиканцы, рядом, сразу за Замковым ручьем, была поставлена Главная Хоральная синагога, а уже в 1900-е годы недалеко от Благовещенки было построено красивейшее, достойное даже столицы здание Государственного банка.





Витебску нужно стремиться к воссозданию исторического облика этого места, духа, атмосферы старого города. К примеру, показать направление одной из первых витебских улиц с помощью дорожек из брусчатки, установить информационные доски и памятные знаки, восстановить что-то из архитектурных памятников (например, здания синагоги или банка) и вывести на поверхность фундаменты Заручевской брамы, тем самым обозначив замковые оборонительные сооружения.









Строительство современного Дворца торжественных обрядов навсегда покончит с историческим, культурным и туристическим аспектами развития этой территории и поставит крест на идее восстановления архитектурных памятников. Этот поступок будет равнозначен волюнтаристским сносам 1950-х годов – что недопустимо в городе, которому уже 10 веков и который ценит свое прошлое.





Новомодная, пусть даже стилизованная под старину постройка, посаженная произвольно, без учета трассировки старинной улицы и расположенная на фундаментах утраченных памятников, лишь окончательно погубит Нижний замок.









Глеб Орловский. Фото Саши Май





Глеб Орловский, архитектор: «Строительство наперекор всему – законам, здравому смыслу, урокам истории»





Тенденции последнего времени свидетельствуют о непрофессионализме и недальновидности современных чиновников, архитекторов, градостроителей, небрежном, а порой и варварском их отношении к сохранению, воссозданию и реконструкции объектов материально-культурного наследия.





Одним из таких примеров служит проект дворца бракосочетаний. Его возведение ставит крест на восстановлении утраченных архитектурных памятников.





Анализ проектных решений говорит о том, что путаются датировки застройки и происходит подмена понятия регенерации – нарушается историческая планировка, трассировка улицы Замковой, характер застройки.





Современные, топорные, блестящие фасады здания не имеют ничего общего с историческим обликом. Причем в тексте самого проекта подается все в ином свете, тем самым, вводя в заблуждение людей.





Важнейшим в регенерации исторической среды является восстановление утраченных историко-культурных ценностей с максимально точной привязкой на местности.





Поэтому, по моему мнению, единственно правильным решением является проведение всестороннего, детального изучения этой территории с полноценными археологическими раскопками, определения всех утраченных памятников архитектуры, их ценности, возможности восстановления, разработка комплексного, детального проекта, направленного на максимально возможное восстановление историко-культурного потенциала.





После этого следовало бы провести общественное обсуждение застройки квартала как со специалистами (архитекторами, археологами, историками, краеведами), так и с горожанами.





А так, вероятней всего, в ближайшее время можно ожидать очередное вторжение псевдоисторической, аляповатой, не соразмерной «стекляшки» в историческом центре наперекор всему – законам, здравому смыслу, урокам истории.









Владимир Ткаченко. Фото из личного архива респондента





Владимир Ткаченко, экскурсовод: «Палац шлюбаў яшчэ больш разбурыць і без таго значна сапсаваны выгляд гістарычнай часткі горада»





На мой погляд, намер будаўніцтва палацу шлюбаў на тэрыторыі Ніжняга замка – яскравы прыклад таго, як благая справа ператвараецца ў дрэнную.





Падобная ўстанова гораду можа і патрэбная. Прынамсі, ЗАГСы, што працуюць у горадзе сёння, уяўляюць сабой не вельмі святочнае відовішча. Іншая справа, можна б было абмежавацца іх добрым рамонтам ці перабудаваць пад палац шлюбаў які заўгодна са шматлікіх дамоў культуры/піянераў.





Навошта будаваць палац менавіта на тэрыторыі Ніжняга замка? Горад і так страціў вельмі шмат! І такі шыкоўны падарунак лёсу і вялікі скарб Віцебска – частка тэрыторыі Ніжняга замка ля самай Дзвіны незабудаваная.





Няма тут зараз касцёлаў, няма сінагогі, ды і старажытная Замкавая вуліца сёння мае зусім не старажытны выгляд. Але ўсе архітэктурныя помнікі існуюць у выглядзе падмуркаў. А паводле ЮНЭСКА, пакуль ёсць падмурак, будынак не лічыцца страчаным.





Усё гэта зразумеў Урад Рэспублікі Беларусь, надаўшы тэрыторыі Ніжняга замка статус ахоўнай зоны.





Наколькі я ведаю, паводле праекта будаўніцтва, прадугледжаны археалагічныя даследванні. А што пасля? Страта гэтай тэрыторыі і ўсяго, што навокал, для будучых пакаленняў!





Да таго ж, палац шлюбаў на беразе Дзвіны стане адной з архітэктурных дамінантаў, яшчэ больш разбураючы і без таго значна сапсаваны выгляд гістарычнай часткі горада.









Фарный и доминиканский костелы на территории Нижнего замка в Витебске. Фотопроекция Виктора Борисенкова