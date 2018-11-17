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Правозащитник ищет защиты для пресс-секретаря ОГП у Спецдокладчика ООН

18.11.2018 15:37 — Разное | Партизан  
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16 ноября правозащитник Леонид Судаленко направил обращение в защиту от департации из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии (ОГП) Анны Красулиной Специальному докладчику ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин.


В обращении указывается, что 13 ноября белорусское правительство приняло решение о депортации Анны Красулиной из Беларуси сроком на 1 год. Она должна покинуть страну не позднее 30 ноября, в противном случае ее депортируют принудительно.   

Также отмечается, что 14 ноября партия ОГП сделала специальное заявление о том, что депортация пресс-секретаря партии Анны Красулиной – это политическая расправа, нарушение прав человека и международных обязательств Беларуси, а учитывая разделение семьи – это антигуманный и бесчеловечный поступок.

«Являясь адвокатом Анны Красулиной в Комитете ООН по правам человека, довожу до сведения, что здесь зарегистрированы два сообщения (№3100/2018 и №3126/2018), в которых она защищает права на мирные собрания и выражение мнения. В настоящее время идет коммуникация с белорусским правительством, и я не исключаю, что решение о депортации является следствием защиты прав в КПЧ ООН», - отметил в обращении Л. Судаленко.           

В обращении содержится беспокойство, что Анну Красулину высылают в никуда. Ее семья, включая престарелых родителей, постоянно проживает в Минске, супруг и дети являются белорусскими гражданами. Обращено внимание и на малозначительность правонарушений, как основание для депортации – две погашенные «административки» за участие в мирных собраниях и одна действующая за безбилетный проезд в общественном транспорте.                                     

 "Я призываю Специального докладчика ООН отреагировать на ситуацию, включая, но не ограничиваясь следующими действиями:

-  Обратить внимание на предстоящую депортацию из Республики Беларусь в Российскую Федерацию имевшую вид на жительство в стране Анну Красулину;                            

- Вступить в коммуникацию для разрешения ситуации и прекращения практики депортации из страны политических оппонентов за незначительные административные правонарушения и возможно, за подачу против Беларуси гражданином России индивидуальной жалобы в Комитет ООН по правам человека»,

-  говорится в обращении правозащитника. 

 
Теги: Минск
 
 
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16 ноября правозащитник Леонид Судаленко направил обращение в защиту от департации из Беларуси пресс-секретаря Объединенной гражданской партии (ОГП) Анны...
 
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