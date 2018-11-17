Правозащитник ищет защиты для пресс-секретаря ОГП у Спецдокладчика ООН





В обращении указывается, что 13 ноября белорусское правительство приняло решение о депортации Анны Красулиной из Беларуси сроком на 1 год. Она должна покинуть страну не позднее 30 ноября, в противном случае ее депортируют принудительно.





Также отмечается, что 14 ноября партия ОГП сделала специальное заявление о том, что депортация пресс-секретаря партии Анны Красулиной – это политическая расправа, нарушение прав человека и международных обязательств Беларуси, а учитывая разделение семьи – это антигуманный и бесчеловечный поступок.





«Являясь адвокатом Анны Красулиной в Комитете ООН по правам человека, довожу до сведения, что здесь зарегистрированы два сообщения (№3100/2018 и №3126/2018), в которых она защищает права на мирные собрания и выражение мнения. В настоящее время идет коммуникация с белорусским правительством, и я не исключаю, что решение о депортации является следствием защиты прав в КПЧ ООН», - отметил в обращении Л. Судаленко.





В обращении содержится беспокойство, что Анну Красулину высылают в никуда. Ее семья, включая престарелых родителей, постоянно проживает в Минске , супруг и дети являются белорусскими гражданами. Обращено внимание и на малозначительность правонарушений, как основание для депортации – две погашенные «административки» за участие в мирных собраниях и одна действующая за безбилетный проезд в общественном транспорте.





"Я призываю Специального докладчика ООН отреагировать на ситуацию, включая, но не ограничиваясь следующими действиями:





- Обратить внимание на предстоящую депортацию из Республики Беларусь в Российскую Федерацию имевшую вид на жительство в стране Анну Красулину;





- Вступить в коммуникацию для разрешения ситуации и прекращения практики депортации из страны политических оппонентов за незначительные административные правонарушения и возможно, за подачу против Беларуси гражданином России индивидуальной жалобы в Комитет ООН по правам человека»,





- говорится в обращении правозащитника.