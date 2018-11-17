На журналиста из Могилева хотят завести уголовное дело. Из-за связей с правозащитным центром «Весна»









Оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД, , старший лейтенант Павел Кот 8 ноября сообщил журналисту и правозащитнику Александру Буракову, что в отношении того ведется проверка по факту деятельности от имени незарегистрированной организации.





— Мы с ним встретились в центре города, так как я не хотел ехать в РОВД. Кот рассказал, что он проверяет меня, являюсь ли я активистом правозащитного центра «Весна». Он знает, что я пишу материалы для сайта о правах человека mspring.online и знает, что сайт связан с «Весной». От меня он попросил дать письменные объяснения. Я вежливо отказался, воспользовавшись ст. 27 Конституции Беларуси.





По словам Буракова, это уже вторая проверка в отношении него. В сентябре все тот же старший лейтенант Павел Кот рассматривал заявление руководства завода «Омск Карбон», которые просили привлечь к уголовной ответственности авторов mspring.online за материалы об их фабрике.





— Кот сказал, что ту проверку он закончил и уголовное дело не возбуждалось. Теперь вот вторая. Причем если по «Омск Карбону» проверку начали по заявлению руководителей завода, то теперь проверку начал уже сам оперуполномоченный Кот, — сказал Бураков.





Как рассказал журналист, проверка началась ещё 8 октября – эту дату он видел в рапорте, который ему показал сотрудник милиции.





— За этот месяц, что идет проверка, Кот взял объяснения у трех человек, которые были связаны с материалами на mspring.online. Во-первых, это председатель Молодежного парламента Ярослав Григорьев, с которым я делал интервью как с самым молодым кандидатом в депутаты на минувших выборах. Это Игорь Сидоров из страйкбольного клуба, с которым мы тоже разговаривали. И ещё комендант общежития, в котором я делал репортаж о переселении семьи в ужасные условия, — перечислил Бураков.



