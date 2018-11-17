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На журналиста из Могилева хотят завести уголовное дело. Из-за связей с правозащитным центром «Весна»
В отношении Александра Буракова проводится проверка по статье 193.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями Октябрьского РОВД, , старший лейтенант Павел Кот 8 ноября сообщил журналисту и правозащитнику Александру Буракову, что в отношении того ведется проверка по факту деятельности от имени незарегистрированной организации.
— Мы с ним встретились в центре города, так как я не хотел ехать в РОВД. Кот рассказал, что он проверяет меня, являюсь ли я активистом правозащитного центра «Весна». Он знает, что я пишу материалы для сайта о правах человека mspring.online и знает, что сайт связан с «Весной». От меня он попросил дать письменные объяснения. Я вежливо отказался, воспользовавшись ст. 27 Конституции Беларуси.
По словам Буракова, это уже вторая проверка в отношении него. В сентябре все тот же старший лейтенант Павел Кот рассматривал заявление руководства завода «Омск Карбон», которые просили привлечь к уголовной ответственности авторов mspring.online за материалы об их фабрике.
— Кот сказал, что ту проверку он закончил и уголовное дело не возбуждалось. Теперь вот вторая. Причем если по «Омск Карбону» проверку начали по заявлению руководителей завода, то теперь проверку начал уже сам оперуполномоченный Кот, — сказал Бураков.
Как рассказал журналист, проверка началась ещё 8 октября – эту дату он видел в рапорте, который ему показал сотрудник милиции.
— За этот месяц, что идет проверка, Кот взял объяснения у трех человек, которые были связаны с материалами на mspring.online. Во-первых, это председатель Молодежного парламента Ярослав Григорьев, с которым я делал интервью как с самым молодым кандидатом в депутаты на минувших выборах. Это Игорь Сидоров из страйкбольного клуба, с которым мы тоже разговаривали. И ещё комендант общежития, в котором я делал репортаж о переселении семьи в ужасные условия, — перечислил Бураков.
Он не видит смысла скрывать, что пишет материалы для правозащитного центра «Весна»:
— Я ничего противозаконного не делаю. То, что я делаю материалы, которые неудобны властям – это проблема самих властей.
Бураков сказал, что Павел Кот посоветовал ему бросить журналистскую и правозащитную деятельность, а также намекнул, что они ещё обязательно встретятся.
— Я думаю, что вся проверка и угроза уголовного дела – это всего лишь попытка припугнуть. Статья, которую мне пытаются пришить, не работает уже лет десять. Мне даже интересно посмотреть, как милиция будет выпутываться.
Статья 193.1 Уголовного кодекса РБ «Незаконные организация деятельности общественного объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности» была введена в нулевые годы для борьбы с оппозиционными объединениями. В свое время, по ней были привлечены к ответственности десятки людей – они получали большие аресты, а также сроки в колониях.
Санкция по этой статье — штраф, или арест, или лишение свободы на срок до двух лет.
Правозащитный центр «Весна» уже выразил протест против преследования своего журналиста и правозащитника.
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На журналиста из Могилева хотят завести уголовное дело. Из-за связей с правозащитным центром «Весна»
В отношении Александра Буракова проводится проверка по статье 193.1 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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