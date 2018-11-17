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Природный газ пришел в дома жителей трех населенных пунктов Пинского района

18.11.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В деревне Чухово Пинского района сегодня торжественно зажгли символический газовый факел, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель производственного управления "Пинскгаз" Александр Синкевич.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60724.php

Природный газ пришел в дома жителей трех населенных пунктов Пинского района

Торжественную церемонию приурочили ко Дню работников сельского хозяйства. В мероприятии приняли участие представители УП "Брестоблгаз", местных органов власти, местные жители.

Пуск газа в Чухово подытожил почти трехлетнюю работу по газификации населенных пунктов в районе водохранилища Погост. Перед этим голубое топливо пришло в дома жителей агрогородков Сошно и Новый Двор. Всего по деревенским улицам проложено без малого 35 км газораспределительных сетей. На эти цели израсходовано около Br700 тыс. бюджетных средств.

Газификация жилья в сельской местности велась по указу №368, в соответствии с которым финансирование 70% стоимости работ берет на себя государство, 30% оплачивают граждане. Строительно-монтажные работы выполнили специалисты ОАО "Барановичигазстрой" и "Стройгаз" Бреста. Всего по трем населенным пунктам к газопроводу будут подключены более 400 абонентов.

"На сегодня в Пинском районе остался один негазифицированный агрогородок - Жидче. Вопрос о его газификации уже обсуждается", - отметил Александр Синкевич.

В Год малой родины природный газ стал не единственным подарком сельчанам. Так, для маленьких жителей деревни Чухово обустроена детская игровая площадка, для которой закуплено и установлено оборудование на Br4,3 тыс. Такой же объект, только в два раза крупнее, построен в городском поселке Логишин. Сегодня здесь также состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию реконструированной дороги по ул. Томилова. Всего в этом году в поселке было заасфальтировано десять улиц. На этих объектах дорожники-строители освоили более Br365 тыс.

 
Теги: Брест
 
 
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В деревне Чухово Пинского района сегодня торжественно зажгли символический газовый факел, сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель производственного...
 
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