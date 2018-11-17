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Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года

18.11.2018 16:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Мероприятия в г. Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 г.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года

Дата

Наименование мероприятия

Место и время проведения

19.11. – 28.11.2018

XVII турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата среди команд учреждений образования и работающей молодежи Ленинского района г. Бреста

УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»

Начало в 18:00

19.11 — 25.11.2018

Выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60.

Время работы с 10.00 до 18.00

19.11 — 30.11.2018

Фотовыставка Евгения Анголюка «Между небом и Карпатами»

Брестская городская центральная библиотека им. А.С. Пушкина,
б-р Шевченко,3.

Время работы с 10.00 до 20.00, 
выходной вторник

19.11 — 09.12.2018

Выставка «Соломенное золото Беларуси»

Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60.

Время работы с 10.00 до 18.00

19.11 — 09.12.2018

Выставка «Странник свободы», посвященная 220-й годовщине со дня рождения Адама Мицкевича

Музей «Спасенные художественные ценности», 
ул. Ленина, 39.

Время работы с 10.00 до 18.00, 
выходной — понедельник

20.11.2018

Комедия «Ловушка для мужа»

Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1.

Начало в 18.30

20.11.2018

Концерт камерного оркестра Брестской областной филармонии

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.

Начало в 18.30

20.11.2018

Заседание рабочей группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики насилия в семье и борьбы с его проявлениями по теме: «Повышение уровня ежедневного взаимодействия по противодействию насилия в семье»

ТЦСОН Московского района г. Бреста
ул. Халтурина, 8

Начало в 10.00

20.11.2018

Зональный этап республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»

Технопарк г. Бреста
ул. Пионерская 52

Начало в 11.00

21.11.2018

Концерт Тимура Сергеени

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.

Начало в 18.30

21.11.2018

Прием граждан по личным вопросам депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолием Михайловичем совместно с Московской районной г. Бреста организацией РОО «Белая Русь»

Общественная приемная районного объединения РОО «Белая Русь»,
Б. Шевченко д.4, каб.313

Начало в 10.00

22.11.2018

Концерт грузинский Театр Танца «Legacy»

Дворец культуры профсоюзов,
ул. Московская, 275.

Начало в 19.00

22.11.2018

Розыгрыш 13 тиража лотереи
«Брестская крепость-герой»

ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»

Начало в 15.00

22.11.2018

Юбилейный концерт народного ансамбля песни и танца «Сузорье», посвященный 45-летию коллктива

Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1.

Начало в 18.00

22.11.2018

Фестиваль танца «Джаст-дэнс»

УО «БрГТУ»

13:00

22.11.2018

Интеллектуальный квиз «Комсомол-пати»

УО «БрГУ имени А.С.Пушкина»

17:00

22.11.2018

Вечер социального танца «Танцуй со мной»

Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.

Начало в 19.00

22.11.2018

Конкурс «Мисс-колледж»

УО «Брестский государственный медицинский колледж»
ул. Медицинская, д. 15

Начало в 15.00 (уточняется)

22.11.2018

Подведение итогов смотра-конкурса художественной самодеятельности «Я хачу правесці Вас па зямлі, якая для мяне даражэй за ўсё» и награждение победителей

Брестский колледж – филиал УО “Белорусский государственный университет транспорта”
ул. Пушкинская, 65

Начало в 14.00 (уточняется)

23.11.2018

Концерт Александра Шломана и Дмитрия Шипкова

Дворец культуры профсоюзов,
ул. Московская, 275.

Начало в 19.00

23.11.2018

Премьера! Комедия-фарс «Не всякий вор грабитель». Постановка — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак

Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21.

Начало в 19.00

23.11.2018

Конкурс «Мисс-осень»

ГУО «Средняя школа № 24 г. Бреста»
ул. Ленинградская, 11

Начало в 17.00

24.11.2018

Городской конкурс детских и молодежных инициатив «Строим будущее сегодня»

ГУО «ЦДОДМ г. Бреста»,
пр-кт Машерова,92/1

Начало в 10.00

24.11.2018

Молодежная дискотека

Центр культуры и досуга, 
ул. Жукова, 1.

Начало в 18.00

24.11.2018

Премьера! Балет в двух действиях «Спартак»

Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21.

Начало в 19.00

24.11.2018

Концерт Змитера Войтюшкевича, посвященный 88-летию Владимира Короткевича

Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.

Начало в 18.00

24.11.2018

Дископрограмма «Проект Туса»

Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.

Начало в 18.30

24.11.2018

Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Баньковой Н.П. с 95-летним юбилеем со дня рождения.

Совет ветеранов Московского района г. Бреста

Пр. Машерова, д. 76, кв. 102

11.00

25.11.2018

Танцевальная программа для пожилых людей «Золотая пора»

Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.

Начало в 16.00

25.11.2018

Творческий вечер к 100-летию Н.И. Шощица народного хора ветеранов войны и труда имени Н.Шощица Брестского городского центра культуры

Дом культуры железнодорожников, 
ул. Кижеватова, 9/1.

Начало в 16.00

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60721.php

Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года

 
Теги: Брест
 
 
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