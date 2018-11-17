Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года

XVII турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата среди команд учреждений образования и работающей молодежи Ленинского района г. Бреста

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Время работы с 10.00 до 18.00

Время работы с 10.00 до 18.00, выходной — понедельник

20.11.2018

Заседание рабочей группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики насилия в семье и борьбы с его проявлениями по теме: «Повышение уровня ежедневного взаимодействия по противодействию насилия в семье»