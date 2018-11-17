Мероприятия в городе Бресте с 19 ноября по 25 ноября 2018 года

|
Дата
|
Наименование мероприятия
|
Место и время проведения
|
19.11. – 28.11.2018
|
XVII турнир по волейболу, посвященный памяти Героя Беларуси В.Н. Карвата среди команд учреждений образования и работающей молодежи Ленинского района г. Бреста
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УО «Брестский государственный торгово-технологический колледж»
Начало в 18:00
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19.11 — 25.11.2018
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Выставка «Жизнь и судьба вице-адмирала Веномина Александровича Полянского»
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60.
Время работы с 10.00 до 18.00
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19.11 — 30.11.2018
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Фотовыставка Евгения Анголюка «Между небом и Карпатами»
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Брестская городская центральная библиотека им. А.С. Пушкина,
б-р Шевченко,3.
Время работы с 10.00 до 20.00,
выходной вторник
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19.11 — 09.12.2018
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Выставка «Соломенное золото Беларуси»
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Брестский областной краеведческий музей,
ул. К. Маркса, 60.
Время работы с 10.00 до 18.00
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19.11 — 09.12.2018
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Выставка «Странник свободы», посвященная 220-й годовщине со дня рождения Адама Мицкевича
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Музей «Спасенные художественные ценности»,
ул. Ленина, 39.
Время работы с 10.00 до 18.00,
выходной — понедельник
|
20.11.2018
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Комедия «Ловушка для мужа»
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Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1.
Начало в 18.30
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20.11.2018
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Концерт камерного оркестра Брестской областной филармонии
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Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.
Начало в 18.30
|
20.11.2018
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Заседание рабочей группы межведомственного взаимодействия в сфере профилактики насилия в семье и борьбы с его проявлениями по теме: «Повышение уровня ежедневного взаимодействия по противодействию насилия в семье»
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ТЦСОН Московского района г. Бреста
ул. Халтурина, 8
Начало в 10.00
|
20.11.2018
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Зональный этап республиканского молодежного проекта «100 идей для Беларуси»
|
Технопарк г. Бреста
ул. Пионерская 52
Начало в 11.00
|
21.11.2018
|
Концерт Тимура Сергеени
|
Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.
Начало в 18.30
|
21.11.2018
|
Прием граждан по личным вопросам депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Дашко Анатолием Михайловичем совместно с Московской районной г. Бреста организацией РОО «Белая Русь»
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Общественная приемная районного объединения РОО «Белая Русь»,
Б. Шевченко д.4, каб.313
Начало в 10.00
|
22.11.2018
|
Концерт грузинский Театр Танца «Legacy»
|
Дворец культуры профсоюзов,
ул. Московская, 275.
Начало в 19.00
|
22.11.2018
|
Розыгрыш 13 тиража лотереи
«Брестская крепость-герой»
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ГУО «Брестский областной лицей имени П.М. Машерова»
Начало в 15.00
|
22.11.2018
|
Юбилейный концерт народного ансамбля песни и танца «Сузорье», посвященный 45-летию коллктива
|
Брестский областной общественно-культурный центр,
ул. Коммунистическая, 1.
Начало в 18.00
|
22.11.2018
|
Фестиваль танца «Джаст-дэнс»
|
УО «БрГТУ»
13:00
|
22.11.2018
|
Интеллектуальный квиз «Комсомол-пати»
|
УО «БрГУ имени А.С.Пушкина»
17:00
|
22.11.2018
|
Вечер социального танца «Танцуй со мной»
|
Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.
Начало в 19.00
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22.11.2018
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Конкурс «Мисс-колледж»
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УО «Брестский государственный медицинский колледж»
ул. Медицинская, д. 15
Начало в 15.00 (уточняется)
|
22.11.2018
|
Подведение итогов смотра-конкурса художественной самодеятельности «Я хачу правесці Вас па зямлі, якая для мяне даражэй за ўсё» и награждение победителей
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Брестский колледж – филиал УО “Белорусский государственный университет транспорта”
ул. Пушкинская, 65
Начало в 14.00 (уточняется)
|
23.11.2018
|
Концерт Александра Шломана и Дмитрия Шипкова
|
Дворец культуры профсоюзов,
ул. Московская, 275.
Начало в 19.00
|
23.11.2018
|
Премьера! Комедия-фарс «Не всякий вор грабитель». Постановка — Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Александр Козак
|
Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21.
Начало в 19.00
|
23.11.2018
|
Конкурс «Мисс-осень»
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ГУО «Средняя школа № 24 г. Бреста»
ул. Ленинградская, 11
Начало в 17.00
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24.11.2018
|
Городской конкурс детских и молодежных инициатив «Строим будущее сегодня»
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ГУО «ЦДОДМ г. Бреста»,
пр-кт Машерова,92/1
Начало в 10.00
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24.11.2018
|
Молодежная дискотека
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Центр культуры и досуга,
ул. Жукова, 1.
Начало в 18.00
|
24.11.2018
|
Премьера! Балет в двух действиях «Спартак»
|
Брестский академический театр драмы,
ул. Ленина, 21.
Начало в 19.00
|
24.11.2018
|
Концерт Змитера Войтюшкевича, посвященный 88-летию Владимира Короткевича
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Брестская областная филармония,
ул. Орджоникидзе, 14.
Начало в 18.00
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24.11.2018
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Дископрограмма «Проект Туса»
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Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.
Начало в 18.30
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24.11.2018
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Поздравление ветерана Великой Отечественной войны Баньковой Н.П. с 95-летним юбилеем со дня рождения.
Совет ветеранов Московского района г. Бреста
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Пр. Машерова, д. 76, кв. 102
11.00
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25.11.2018
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Танцевальная программа для пожилых людей «Золотая пора»
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Брестский городской центр культуры,
ул. Гоголя, 5.
Начало в 16.00
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25.11.2018
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Творческий вечер к 100-летию Н.И. Шощица народного хора ветеранов войны и труда имени Н.Шощица Брестского городского центра культуры
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Дом культуры железнодорожников,
ул. Кижеватова, 9/1.
Начало в 16.00