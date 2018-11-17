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Врачи оставили Аниту Цой без секса

18.11.2018 15:50 — Разное | UDF  
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Даже в больнице звезда не прекращала творческий процесс // фото из Instagram
Анита Цой наконец-то оправилась после серьезной операции – на днях звезде удалили желчный пузырь. При выписке из больницы медики дали артистке целый список рекомендаций. Анита в ужасе: теперь ей запрещено заниматься даже интимом.

О том, как оказалась на больничной койке, Анита Цой до сих пор вспоминает с содроганием. Она почувствовала сильную боль, когда находилась на гастролях в Краснодарском крае.

– Она была опоясывающей, – рассказала певица. – Но я все равно отработала концерт в казино. До ближайшего населенного пункта, где бы мне могли оказать помощь, было несколько сот километров.

Цой созвонилась с медиком, который предположил, что у нее серьезные проблемы с желчным. Еще до отъезда на гастроли Аните рекомендовали сделать операцию, но она решила ее отложить, чтобы не подводить организаторов концертов. Ситуация оказалась угрожающей: мог начаться перитонит. В Москву звезду удалось доставить на частном самолете. И сразу с трапа – на операционный стол.

– У меня остались четыре дырочки на животе, – рассказывает певица. – Конечно, я переживаю, что так случилось. Теперь я без желчного пузыря. Осталась без желчи и яда – как я теперь буду в мире шоубизнеса существовать? Ведь без этого здесь нельзя!

Видимо, чтобы проверить свои силы, Анита сразу из больницы отправилась на светский раут. На мероприятии, где Цой встретили наши корреспонденты, певица держалась весьма уверенно. В этот вечер артистов угощали разными яствами. Например, ризотто с раковыми шейками. Но Цой к угощениям даже не притронулась.

– Мне нужно соблюдать жесткую диету, – говорит артистка. – Врачи выдали целый список рекомендаций. Конечно, выполнять все предписания очень сложно, но я стараюсь. Что касается ограничений в еде, то к ним я отношусь философски. Быть может, это даже лучше – похудею. А еще мне запрещено посещать баню и сауну, бассейн, а также делать массаж.

Под запрет попали и плотские утехи. Воздерживаться от сексуальных игрищ темпераментной Аните нужно на протяжении нескольких месяцев. Певица, услышав об этом, пришла в ужас.

– Но если очень-очень захочется, то запрет можно и нарушить, – призналась артистка.

А вот от работы Цой отказываться не намерена. Пока не зажили раны, Аните запрещены активные физические нагрузки. Но Цой уверяет: она продолжит выступать. Тем более что на носу жаркая пора для всех артистов – новогодние съемки и корпоративы. Нельзя прерывать и гастрольный график.

– Конечно, так энергично двигаться не смогу, – говорит артистка. – Но останавливаться не буду.

 
 
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Анита Цой наконец-то оправилась после серьезной операции.
 
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