Врачи оставили Аниту Цой без секса



Даже в больнице звезда не прекращала творческий процесс // фото из Instagram

О том, как оказалась на больничной койке,до сих пор вспоминает с содроганием. Она почувствовала сильную боль, когда находилась на гастролях в Краснодарском крае.рассказала певица.Цой созвонилась с медиком, который предположил, что у нее серьезные проблемы с желчным. Еще до отъезда на гастроли Аните рекомендовали сделать операцию, но она решила ее отложить, чтобы не подводить организаторов концертов. Ситуация оказалась угрожающей: мог начаться перитонит. В Москву звезду удалось доставить на частном самолете. И сразу с трапа – на операционный стол.– рассказывает певица.Видимо, чтобы проверить свои силы, Анита сразу из больницы отправилась на светский раут. На мероприятии, где Цой встретили наши корреспонденты, певица держалась весьма уверенно. В этот вечер артистов угощали разными яствами. Например, ризотто с раковыми шейками. Но Цой к угощениям даже не притронулась.– говорит артистка.Под запрет попали и плотские утехи. Воздерживаться от сексуальных игрищ темпераментной Аните нужно на протяжении нескольких месяцев. Певица, услышав об этом, пришла в ужас.– призналась артистка.А вот от работы Цой отказываться не намерена. Пока не зажили раны, Аните запрещены активные физические нагрузки. Но Цой уверяет: она продолжит выступать. Тем более что на носу жаркая пора для всех артистов – новогодние съемки и корпоративы. Нельзя прерывать и гастрольный график.– говорит артистка. –