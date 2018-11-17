NATO перекинуло к границе с Беларусью 17 500 солдат – и вот почему

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«Анаконда» – национальные учения регионального масштаба. В течение двух недель 12,5 тысяч солдат из 10 стран NATO практиковались на польских полигонах, еще пять тысяч солдат – в странах Балтии. Особую антитеррористическую операцию отработали непосредственно в бассейне Балтийского моря, пишет сайтОрганизаторы говорят, что главная цель маневров – «полезный и реалистичный тренинг» и проверка готовности к полномасштабной объединенной оборонительной операции.«Анакондой» управляет польский генерал, а контролирует польский министр обороны. Учения необычные не только тем, что они впервые вышли за пределы Польши, но прежде всего тем, что впервые тестируют сыгранность командования вдоль восточного фланга NATO, сформировавшегося в результате реакции Альянса на российскую агрессию против Украины.уточняет редактор портала «Defence24.pl»Величайшая ответственность за успех учений лежит на руководстве фланга – дивизии «Север-Восток» из польского Эльблонга.говорит бывший глава Бюро национальной безопасности Польши.На практике это означает не только и не столько эффектные учебные бои на полигонах, сколько решение бюрократических проблем.говорит бывший вице-министр обороны ПольшиПольша и балтийские страны прекрасно понимают, что их собственные вооруженные силы от России их не защитят, потому и рассчитывают на союзников из NATO – в первую очередь на Соединенные Штаты.говоритиз комитета национальной безопасности литовского Сейма.Помимо «бумагологии», во время «Анаконды» NATO отрабатывало – впрочем, не первый и, по-видимому, не в посл ний раз – переброску тысяч солдат под самую белорусскую границу – к короткому, менее чем стокилометровому участку сухопутного коридора между Польшей и Литвой.Как точно выглядит сценарий нынешней «Анаконды» – неизвестно: военные держат его в тайне. На вопрос, от кого учатся защищаться поляки с союзниками, эксперты отвечают дипломатично.– говорит Рафал Лесецки.Впрочем, что удивительного было бы в том, если бы NATO готовилась к удару с белорусской стороны? Беларусь сама вынуждает относиться к себе как к потенциальному участнику агрессии. Польские политики вспоминают, что военный союз Беларуси с Россией образовался задолго до расширения NATO на восток – и Варшава тогда не протестовала.вспоминает Януш Онышкевич.Польша, Литва, Латвия и Эстония морально готовы к тому, что когда-нибудь им снова, возможно, придется отвоевывать буквально также свою территорию – потому и учатся это делать вместе с союзниками.