Экс-прокурор трибуналов ООН считает необходимым реформировать Всемирную организацию

Экс-прокурор Международного трибунала ООН по бывшей Югославии и Международного трибунала ООН по Руанде Карла дель Понте заявила швейцарскому изданию "Эн-Цэт-Цэт ам Зоннтаг", что ООН действует неэффективно и ее нужно реформировать.

"ООН - большое разочарование для меня", - сказала К.дель Понте, указав при этом на "необходимость реорганизовать ООН".

"(В ООН - ИФ) слишком много чиновников, слишком много. Только некоторые из них, действительно, делают работу", - пояснила она.

К.дель Понте - бывший член Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии - также выразила разочарование в связи с неспособностью ООН, по ее словам, привлечь к ответственности нарушителей прав человека в Сирии. Она отметила, что СБ ООН ничего не сделал для этого.

По ее мнению, международное правосудие находится в неудовлетворительном состоянии.

"Мы достигли нижней точки", - сказала К.дель Понте.

"Права человека более не действуют. Нам нужно спросить себя, существуют ли они вообще", - продолжила экс-прокурор.

В то же время она заявила, что у международного сообщества нет другого выхода, кроме как верить в права человека и в независимый международный суд.

Также К.дель Понте подвергла критике Совет по правам человека ООН, отметив, что половина стран-участников СПЧ регулярно нарушают права человека.

К.дель Понте покинула Независимую международную комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии в августе 2017 года. Решение об отставке она мотивировала бездеятельностью комиссии и полным отсутствием результатов ее работы.