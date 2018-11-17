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Снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 19 ноября

18.11.2018 17:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 19 ноября
Фото из открытых источников

Снег, гололедица и до 4 градусов мороза ожидается в Беларуси 19 ноября Не попросят каши. Как правильно выбрать обувь для осенней слякоти?
Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, а днем местами ожидаются осадки - мокрый снег и снег. В отдельных районах прогнозируется слабый гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер ожидается северный и северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до 2 градусов тепла, теплее станет в середине дня - от 1 градуса ниже нуля до плюс 4.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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