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Ещё один город засыпало: заснеженный Брест в 11 фотографиях
Новости Беларуси. 18 ноября в Бресте выпал первый снег. И хотя весной снегу никто не радуется, осенний снег так впечатляет соскучившихся по зиме людей, что они с удовольствием публикуют фотографии белых покровов из кристаллов льда в соцсетях.
«Красавец!»,
«Winter is coming»,
«Первый снег. Ура!»,
«В Бресте первый снег. А я ещё на летних «лысых»»,
«Ну вот и первые зимние фоточки»,
«Благодаря первому снегу уже начинает подкрадываться новогоднее настроение. Хм... вот и скажи что мне 26, по фото и не скажешь. Малявка»,
«Первый снег и первый снеговик»,
«С первым снегом, Брест! 18.11.18»,
«Вот бы взрослым столько счастья от выпавшего снега. Сегодня просто ужас, что творится: пробки, машины на летней резине, перебои с транспортом... Я была так зла, пока мы час добирались домой после плавания, а ребёнок... Ребёнок просто счастлив»,
«И хватит уже удивляться тому, как можно не любить зиму и снег. Как романтик в душе, я не отрицаю все волшебство этой погоды, но вот, как скептик с другой стороны, чётко ощущаю все проблемы, возникающие в её результате! Поэтому, уж простите, но не рада я, что уже 18 ноября мы очутились в этой «волшебной зиме». Можете со мной не соглашаться!»,
«Ура! Первый снег и так много! И первый снеговик, пока ещё малышик».
Этот снег не стал первым для белорусов.
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Новости Беларуси. 18 ноября в Бресте выпал первый снег. И хотя весной снегу никто не радуется, осенний снег так впечатляет соскучившихся по зиме людей, что они с...
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