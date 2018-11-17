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Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель

18.11.2018 17:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в деревне Б. Подлесье Ляховичского района был совершён наезд на местную жительницу.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 59-летняя женщина ехала на велосипеде по левому краю проезжей части, когда её сбил автомобиль. Водитель не останавился и скрылся с места ДТП.  

Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Велосипедистка от полученных травм погибла на месте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что участником аварии является 28-летний местный житель, который находился за рулём Volkswagen Passat. К моменту задержания подозреваемый был пьян (2,7 промилле).  

Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Мужчина задержан. По факту происшествия проводится проверка.  

Осенью 2018 года в Калинковичском районе микроавтобус врезался в молоковоз.  

Погибли пять женщин – подробности здесь.  
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в деревне Б. Подлесье Ляховичского района был совершён наезд на местную жительницу.   Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
 
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