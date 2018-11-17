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Задержан сбивший под Ляховичами велосипедистку и скрывшийся с места ДТП водитель
Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в деревне Б. Подлесье Ляховичского района был совершён наезд на местную жительницу.
Как
Велосипедистка от полученных травм погибла на месте. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что участником аварии является 28-летний местный житель, который находился за рулём Volkswagen Passat. К моменту задержания подозреваемый был пьян (2,7 промилле).
Мужчина задержан. По факту происшествия проводится проверка.
Осенью 2018 года в Калинковичском районе микроавтобус врезался в молоковоз.
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Новости Беларуси. Вечером 16 ноября в деревне Б. Подлесье Ляховичского района был совершён наезд на местную жительницу. Как сообщает ГАИ УВД Брестского...
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