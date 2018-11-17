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Швеция сделала подарок Латвии на 100-летие: почти 1 млн евро

18.11.2018 17:07 — Разное | Партизан  
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Перед латвийским государственным праздником 18 Ноября Швеция объявила о своем юбилейном подарке Латвии и латвийскому народу — создании фонда, деятельность которого будет направлена на укрепление и углубление связей между народами двух стран, особенно среди молодежи. Официальный подарок Швеции составляет 10 миллионов шведских крон — порядка 973 тысяч евро.



Как отмечает правительство Швеции в своем обращении, скандинавская страна с пиететом относится к событиям 1918 года, давшим возможность Латвии, Эстонии провозгласить свою независимость. Балтийские соседи Латвии также получат по 10 млн крон. "Это и станет фундаментом для фонда двустороннего сотрудничества с каждой страной", — заявила Швеция. 

"Теперь мы хотим инвестировать в будущее, устанавливать более тесные связи между людьми, компаниями и учреждениями, играющими важную роль в развитии культуры и общества", — говорится в обращении. В первую очередь работа фондов будет относиться к активным в Латвии предприятиям и индивидам со шведским капиталом, а также ко "всем компаниям Латвии, которые могут и желают поддержать укрепление связей со Швецией".

Планируется, что фондами будет руководить правление, состоящее из четырех членов — представителей от каждой страны, с опытом работы в социальной, деловой и культурной жизни этих государств. Заинтересовавшихся шведским проектом и желающих внести свой вклад в фонд сотрудничества частных лиц, ассоциации и компании приглашают обратиться во временный комитет через посольство Швеции в Риге.

 
 
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Перед латвийским государственным праздником 18 Ноября Швеция объявила о своем юбилейном подарке Латвии и латвийскому народу — создании фонда, деятельность...
 
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