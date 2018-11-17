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В понедельник будет снег, гололед и только до +4 днем
В ближайшие сутки, 19 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
Ночью на большей части территории страны, а днем местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируют слабый гололед, местами на дорогах гололедица, передает
Ветер будет северо-западный и северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 тепла, днем будет от минус 1 до плюс 4, сообщает
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В ближайшие сутки, 19 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
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