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В понедельник будет снег, гололед и только до +4 днем

18.11.2018 17:03 — Разное | Партизан  
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В ближайшие сутки, 19 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью на большей части территории страны, а днем ​​местами будут осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах прогнозируют слабый гололед, местами на дорогах гололедица, передает "Еврорадио".

Ветер будет северо-западный и северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 тепла, днем ​​будет от минус 1 до плюс 4, сообщает БЕЛТАсо ссылкой на Белигдрамет.

 
 
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В ближайшие сутки, 19 ноября, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода.
 
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