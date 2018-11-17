Получено разрешение на шествие и митинг в память Слуцкого восстания

Фейсбуке один из заявителей акции Виталий Амелькович, передает "Еврорадио" . Об этом сообщил на своей странице водин из заявителей акции Виталий Амелькович, передает





Как указано в официально утвержденном графике мероприятия, сбор участников начнется в 11 часов. После короткого шествия в парке культуры и отдыха состоится митинг.





Слуцкое вооруженное восстание, или Слуцкое восстание — попытка вооруженной обороны независимости Беларуси в районе Слуцка в ноябре и декабре 1920 года. Примерно месяц белорусские военные отделы, сформированные преимущественно из местных крестьян, оказывали сопротивление советским войскам.