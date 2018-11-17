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Получено разрешение на шествие и митинг в память Слуцкого восстания
Слуцкий горисполком разрешил шествие и митинг в память антисоветского восстания 1920 года. Акция пройдет 24 ноября.
Об этом сообщил на своей странице в
Как указано в официально утвержденном графике мероприятия, сбор участников начнется в 11 часов. После короткого шествия в парке культуры и отдыха состоится митинг.
Слуцкое вооруженное восстание, или Слуцкое восстание — попытка вооруженной обороны независимости Беларуси в районе Слуцка в ноябре и декабре 1920 года. Примерно месяц белорусские военные отделы, сформированные преимущественно из местных крестьян, оказывали сопротивление советским войскам.
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Слуцкий горисполком разрешил шествие и митинг в память антисоветского восстания 1920 года. Акция пройдет 24 ноября.
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