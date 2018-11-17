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Население стран ЕС растет почти шестьдесят лет
Численность населения ЕС продолжает увеличиваться и на начало года превысила 512,6 млн человек, отмечают исследователи ВШЭ со ссылкой на данные Статистического комитета Европейского союза (Евростата).
Тенденция демографического роста сохраняется в регионе в течение последних десятилетий. По сравнению с 1960-м годом — началом периода, для которого собираются данные, население ЕС увеличилось на 105,9 млн человек, то есть более чем на четверть, сообщает
На такую динамику влияет прежде всего миграционный прирост — превышение числа прибывших над числом уехавших из региона.
Этот тренд сложился еще 30 лет назад, в конце 1980-х. Ранее прибавку населения ЕС обеспечивал естественный прирост — разность числа родившихся и умерших. Вклад миграционного сальдо в численность населения был менее значимым.
Однако в конце 1980-х ситуация кардинально изменилась. Население региона оказалось в плюсе за счет миграции. А в 1992 году миграционный прирост впервые превзошел естественный.
В 1992 – 2017 годах в ЕС вклад миграционного сальдо в общее увеличение населения неизменно составлял не менее 58%. В отдельные годы — например, в начале нулевых, в 2013 и 2016 годах — он даже превысил 90%.
Три года назад в регионе смертность впервые преобладала над рождаемостью. Наблюдалась естественная убыль населения. Однако мигранты полностью компенсировали ее. Их приток стал единственным фактором дальнейшего роста численности населения региона.
В 2017 году ситуация повторилась. Убыль населения была даже более интенсивной, чем в 2015 году. Однако поток мигрантов смог ее перекрыть. Численность населения ЕС продолжала увеличиваться и в этом году, резюмируют демографы.
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Численность населения ЕС продолжает увеличиваться и на начало года превысила 512,6 млн человек, отмечают исследователи ВШЭ со ссылкой на данные Статистического...
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