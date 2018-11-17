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Грибаускайте не смогла вылететь в Ригу на 100-летие независимости Латвии

18.11.2018 16:45 — Разное | Партизан  
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Литовская делегация во главе с президентом Литвы Далей Грибаускайте из-за неожиданной неисправности самолета военно-воздушных сил страны Spartan не смогла вылететь в Ригу, где должна была принять участие в торжествах по случаю 100-летия независимости Латвии.



Делегалия была проинформирована о неполадке уже по прибытию в Вильнюсский аэропорт, говорится в сообщении пресс-службы президента Литвы. 

Грибаускайте поздравила латвийцев со столетием независимости в специальном видеопоздравлении, которое записала в аэропорту Вильнюса. 

"Обе страны связывают не только роковые события столетней давности, но и более поздние - борьба оружием и песнями за свободу и права граждан, как и столь же важная цель - восстановление и укрепление независимости Литвы и Латвии", - было сказано в сообщении пресс-службы президента. 

Столетие независимости, по словам Грибаускайте, важные не только для наших стран, но и всей Европы. "Это общий праздник литовцев и латвийцев, которые подтвеждает, что испытали, прошли и вместе преодолели обе страны, наши смелые и никогда не сдающиеся народы", - утверждается в поздравлении президента Литвы. 

Сегодня Латвия отмечает 100-летие своей независимости. В связи с этим в Риге и стране проходят торжественные мероприятия. В том числе и военный парад. Всего запланировано более 900 мероприятий.


 
 
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Литовская делегация во главе с президентом Литвы Далей Грибаускайте из-за неожиданной неисправности самолета военно-воздушных сил страны Spartan не смогла вылететь...
 
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