Биатлон. Дмитрий Губерниев — о сборной России: Не нужно было допинг жрать!

"Все хотят денег, это общая тенденция. Дескать, на русских потратились, пусть они теперь все возмещают. Надо понимать, что норвежский биатлон в кризисе — там потеряли спонсора, у французов нет средств и понятно, что ИБУ будет испытывать если не трудности, то определенное давление, пусть вид спорта успешный, телевизионный. Почему бы за наш счет не пополнить копилку?





Правда, повторю, это — мера, с которой нашей стороне приходится считаться, так как объявлять боевые действия стоило еще несколько лет назад. А самое главное — не нужно было допинг жрать! Это правда, в биатлоне его действительно было много. И, оглядываясь назад, мне и всем остальным коллегам 10 лет назад, когда начались эти допинговые истории с эритропоэтином, стоило вести себя строже как журналистам. Те скандалы в итоге вытекли в целую реку с повторными дисквалификациями и огромными неприятностями.





"Спорт-экспресс" . Сейчас Россия прошла путь самоочищения. Мы чисты, готовимся к сезону, надеюсь, критерии отбора будут выдержаны и в команду попадут достойные, а потом те, кто невыразительно выступит, отправятся в Кубок ИБУ, Кубок России, а победители — на чемпионат мира. Главное, чтобы вызывались сильнейшие", — приводит слова Губерниева



