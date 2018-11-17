|
В Серену Уильямс врезался дрон её мужа
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от празднования годовщины свадьбы с Алексисом Оганяном.
"Мы вместе уже год. Что было лучшим за это время? Просто находиться рядом с ним. Худшее - это то, что сегодня его дрон врезался в меня во время нашей поездки. Но я всё ещё люблю тебя, Алексис", - написала Уильямс в своём Twitter.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от празднования годовщины свадьбы с Алексисом Оганяном.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)