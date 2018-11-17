В Серену Уильямс врезался дрон её мужа

"Мы вместе уже год. Что было лучшим за это время? Просто находиться рядом с ним. Худшее - это то, что сегодня его дрон врезался в меня во время нашей поездки. Но я всё ещё люблю тебя, Алексис", - написала Уильямс в своём Twitter.﻿







