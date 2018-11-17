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В Серену Уильямс врезался дрон её мужа

18.11.2018 16:04 — Разное | Партизан  
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Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от празднования годовщины свадьбы с Алексисом Оганяном.
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"Мы вместе уже год. Что было лучшим за это время? Просто находиться рядом с ним. Худшее - это то, что сегодня его дрон врезался в меня во время нашей поездки. Но я всё ещё люблю тебя, Алексис", - написала Уильямс в своём Twitter.﻿



 
 
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Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от празднования годовщины свадьбы с Алексисом Оганяном.
 
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