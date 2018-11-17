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Новый брестский тренд - замороженный хлеб

18.11.2018 16:02 — Разное | Партизан  
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«Советская легенда» пользуется популярностью в Америке и России.

ОАО «Берестейский пекарь» поставляет в Америку и Россию замороженный хлеб и торты. А также другую кондитерскую продукцию, рассказали на предприятии, пишет "Виртуальный Брест".

Как пояснил генеральный директор ОАО «Берестейский пекарь» Олег Нестерук, это обычный хлеб. Применяемая технология - шоковая заморозка. Она позволяет сохранить все свойства продукта без добавления консервантов. Экспортируют пшеничные батоны и ржано-пшеничный хлеб.

После размораживания хлебобулочные изделия необходимо выпечь или разогреть. И тогда «Бородинский», «Графский» ничем не будут отличаться от хлеба, который мы видим на прилавках брестcких магазинов. К слову, по такой же системе экспортируют и кондитерские изделия - торты и пирожные. ОАО «Берестейский пекарь» разработал для этого специальную линейку «Советская легенда». В нее входят пять видов тортов.


- Большая доля экспортного рынка нашего предприятия находится в России. Налажено сотрудничество с Германией и Новой Зеландией, - рассказала ведущий специалист по экспорту ОАО «Берестейский пекарь» Анастасия Круглева. - В этом году с «кондитеркой» вышли также на рынки Казахстана и Китая. Подобная продукция - глобальный тренд.

К слову, для транспортировки замороженных хлебобулочных изделий используется определенный температурный режим - минус 18 градусов. А также специальное оборудование - рефрижераторный контейнер. В настоящее время ведутся переговоры на поставку новых партий замороженной продукции. Пока в месяц ее отгружают около десяти тонн. 

 
Теги: Брест
 
 
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«Советская легенда» пользуется популярностью в Америке и России.
 
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