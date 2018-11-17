Береговая охрана США перехватила 18 с половиной тонн кокаина









Береговая охрана США выявила в нейтральных водах Тихого океана недалеко от мексиканского побережья 18,5 тонны кокаина. Общая стоимость контрабандного груза, размещенного на 15 лодках, составляет 500 миллионов долларов. По подозрениям в контрабанде наркотиков было задержано около 50 подозреваемых.





В операции принимали участие десяток катеров американской береговой охраны.





Наркотики происходили из Мексики и других стран Южной Америки.





Согласно сообщениям федеральных властей США, кокаин - самый популярный незаконный препарат, используемый в Америке. В прошлом году Госдепартамент предупреждал о растущем использовании и все большей доступности этого наркотического вещества в стране.