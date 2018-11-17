В Финляндии открыли бордель с секс-куклами, но только с женскими

В Хельсинки открылся первый в Финляндии бордель, услуги в котором предоставляют исключительно секс-куклы, и называется он «Хувудстадсбладет», пишет HBL.



Известно, что заведением владеет россиянин по имени Константин: он считает, что прямо сейчас секс с куклами очень востребован по всему миру. Наверное, поэтому и решился на открытие борделя, хотя в своей стране вкладывает деньги в строительный бизнес. Константин сделал ставку только на мужчин: по его мнению, женщины не так сильно раскрепощены и пойдут в бордель к кукле. «В России более консервативный взгляд на секс, поэтому владельцы не сообразили, что следует также обслуживать, например, женщин или сексуальные меньшинства», – рассказал журналистам сотрудник заведения. Однако совсем скоро эту недоработку обещают устранить и включить в свое предложение кукол-мужчин.



К слову, в этом году издание Vice выпустило репортаж , в котором рассказало о том, что в Америке секс куклы-мужчины набирают невероятную популярность. Журналистка съездила на фабрику по производству кукол, и даже протестировала одну из них: «От реального секса ничем не отличается», – говорит репортер в конце сюжета.



Сколько стоит секс с куклой в Финляндии



Всего в борделе четыре силиконовые куклы, которых сдают в аренду по 100 долларов за час. Но есть и особенная, самая дорогая кукла, которая обходится гостям в 4,5 тысячи евро. Куклы самые обычные – без искусственного интеллекта и прочего, лишь у одной модели есть съемная вагина. «Мы настаиваем, чтобы во время совокупления использовался презерватив, хотя проконтролировать это, конечно, не можем. Также мы стремимся к тому, чтобы клиент был трезв, и сами алкоголь не продаем. Проблем с порядком быть не должно: у нас работает система наблюдения и есть охрана, которая гарантирует безопасность», – рассказал журналистам сотрудник борделя.





Напомним, бордель такой же направленности недавно открылся и в Барселоне. Конечно же, с его открытиям были связаны проблемы. Первая заключалась в бунте проституток, которые посчитали, что куклы вытиснут с рынка живых людей. Вторая – феминистки много писали о том, что куклы могут развить у мужчин потребительское отношение к реальным женщинам.