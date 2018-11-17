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Что считают «семью чудесами Бреста» известные жители города

18.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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«Семь чудес города Бреста» — опрос под таким названием проводит горисполком.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60735.php

Что считают «семью чудесами Бреста» известные жители города

Брестчане делятся предложениями, отправляя их на адрес электронной почты: ispolkombrest@brest.by. Опрос продлится до 31 декабря. По его итогам создадут оригинальные материалы и разместят их на остановках. 

О том, что известные брестчане относят к чудесам города, узнавала корреспондент «БВ».

Григорий Бысюк, член Совета Республики Национального собрания, директор мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

— Прежде всего, нужно сказать о мемориальном комплексе крепости, он в тройке самых посещаемых объектов страны. За время его существования здесь побывало больше 24 миллионов туристов из 140 стран мира. Думаю, и дальше к цитадели будет большой интерес. Уникальны археологический музей «Берестье» и Свято-Николаевский гарнизонный собор. Визитная карточка города — это железнодорожный вокзал, настоящий памятник архитектуры.

К достопримечательностям нужно отнести городской парк культуры и отдыха. Здесь можно с пользой провести время, отдохнуть, прогуляться, посетить какое-нибудь мероприятие. Мне кажется, в будущем таким станет и парк 1000-летия Бреста.

Светлана Городецкая, директор центральной городской библиотеки имени Пушкина:
— Несомненно, ключевой символ города — это Брестская крепость. А его сердцем считают железнодорожный вокзал, который входит в число памятников архитектуры нашей страны. Здесь, как нигде, можно почувствовать дыхание времени. Стоит только представить, что открытие нового здания вокзала на станции Брест-Литовский состоялось в 1886 году, больше 130 лет назад. Сколько людей за это время видели стены Брестского вокзала... После реконструкции в 50-е годы прошлого века его стали называть музеем минералов или музеем мрамора, так как при отделке здания использовали более десяти различных пород мрамора и гранита. Можно долго сидеть в зале ожидания и рассматривать стены, лепнину на потолке. Понятное дело, технический прогресс на месте не стоит, поэтому вокзал стал более современным и комфортным, но не потерял своего неповторимого облика: башенки, высокие потолки…

А душу города создают тихие улочки центра. Когда заглядываешь в старые дворы, представляешь, как жили здесь люди много лет назад. Одна из самых старинных — улица Свердлова. Мне нравятся её старые названия: Почтовый переулок или Тополевая, у неё богатая история. Такие же улицы Островского, Маяковского и площадь Свободы.

Алексей Митюков, директор областного краеведческого музея:

— Конечно же, это археологический музей «Берестье». Мало есть городов, где можно увидеть подобное. Уникальна основа экспозиции — археологический раскоп, где находится 28 деревянных жилых и хозяйственных построек XIII века, две уличные мостовые, частокол, остатки глинобитных печей.

Кроме этого, в выставочных залах можно рассмотреть редкие находки, сделанные во время раскопок: самшитовый гребень с вырезанными буквами, деревянную навощенную дощечку для письма, книжные застежки, шахматные фигуры короля и ладьи из кости и дерева, иконки и многое другое. Благодаря им нам открывается жизнь древних берестейцев. Одним словом, «Берестье» — интересный и увлекательный музей, который обязательно стоит посетить.

Наталья Мацевило, руководитель образцовой театральной студии «Волшебный фонарь»:

— Сразу вспоминаю археологический музей «Берестье», благодаря которому мы созерцаем историю. Прекрасно, что у брестчан есть такая возможность.
Мемориальный комплекс крепости — ещё одно важнейшее место. Оно очень атмосферное и известно во всём мире. 

К чудесам Бреста можно отнести памятник 1000-летию. Этот величественный монумент виден издалека. Он часто становится ориентиром и местом встреч. Думаю, как жителям, так и гостям города нравится аллея фонарей на Гоголя. Сколько хожу по этой улице, всегда открываю для себя что-то новое и интересное. Настоящим экоуголком считаю Гребной канал — уникальное природное сооружение.

Ещё один излюбленное место — «Зимний сад». Здесь, в вечнозелёном уголке, можно наслаждаться красотой экзотических растений. Сложно представить, сколько сюда вложено любви и труда. 

Николай Кузьмич, художник-ювелир:

— Нам есть чем гордиться. К примеру, театр кукол, который всегда востребован. Это творческий коллектив, который никого не оставит равнодушным. Здесь нас воспитывают, приобщают к искусству. Отмечу и симфонический оркестр академического театра драмы. Высококлассные музыканты, замечательный дирижёр… Это наше достояние с культурной и просветительской точки зрения. 

У нас много достопримечательностей. Улица Советская. Архитектура, зажигание фонарей каждый вечер — она уникальна, как и улица Гоголя, где красуются кованые скульптурные композиции.

Из спортивных сооружений я бы выделил спорткомплекс «Виктория» — знаковый объект, предназначенный не только для занятий и тренировок спортсменов, но и для отдыха и оздоровления горожан. Нельзя не сказать о Западном обходе, который, уверен, станет главной транспортной артерией в городе.
Хочется сказать и о наших людях. Это знаменитый поэт и тележурналист Николай Прокопович, народные мастера Виктор и Тамара Тромзы, которые в своей мастерской из керамики создают настоящие шедевры. 

Светлана Вяль, директор детской художественной школы: 
— О музеях расскажет работник музея, о зданиях — строитель. Я же, как человек, имеющий отношение к художественному искусству, буду говорить о нашей школе. За сорок лет существования она приобщила к прекрасному более двух тысяч учащихся. Многие из них стали выдающимися художниками и архитекторами.

Сейчас у нас работают 14 педагогов, занятия посещают около 600 детей. Каждый год проводим по тридцать выставок, как в худшколе, так и в выставочных залах города. Творческие работы юных художников высоко оценивают на международном уровне. Дети — наше достояние. Какую бы профессию они ни выбрали, всё равно привнесут в неё крупицу эстетики. 

Сегодня художественные школы остались только в нашей стране, России и Украине. В Узбекистане, Азербайджане их уже нет, а в Польше и Чехии дети занимаются в частных студиях и лицеях. Хочется, чтобы наша образовательная система была всегда. Ведь мы, прежде всего, даём учащимся образование. 

Отец Михаил, диакон гарнизонного храма Святителя Николая Чудотворца в крепости:

— На мой взгляд, главная ценность города — это мемориальный комплекс крепости — символ мужества, отваги и героического подвига наших отцов и дедов. Скульптурные композиции и руины старой цитадели дышат историей. Любой уважающий себя турист обязательно посетит это место. На его территории есть музей «Берестье», где можно увидеть древнее городище, с которого начинался Брест. Здесь также гарнизонный храм Святителя Николая Чудотворца, где служу я. 

В Бресте есть что посмотреть. Скажем, рядом с цитаделью находится музей железнодорожной техники. Здесь есть локомотивы, вагоны, выпущенные в начале и середине прошлого столетия. 

Не менее интересен памятник 1000-летию Бреста, который отражает его историю. Новая Набережная, Западный обход… Город с каждым годом становится красивее и привлекательнее.

 
Теги: Брест
 
 
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