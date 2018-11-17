Как асфальтируют улицы на окраинах Бреста: на примере 2-го Западного переулка и ул. Озёрной

Начали асфальтировать 2-й Западный переулок и Озёрную улицу. Стоит приглядеться, как это делается.



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Находится 2-й Западный переулок в микрорайоне Речица и тянется, изгибаясь, от улицы Писателя Смирнова почти до железнодорожного полотна, где начинаются низменные участки. Застраивали его почти сорок лет назад, переулок довольно узкий. Как рассказала местная жительница, летом доставляла неприятности пыль. И вот Брестское ДЭП начало укладывать асфальт.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60734.php

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Укладке предшествовала подготовка дорожного полотна. Как рассказал прораб Олег Ланец, сначала завезли дробленые строительные материалы, затем специальная машина для стабилизации дорожного полотна его уплотнила. Следующий этап — выстраивание профиля дороги, здесь использовали грейдер. Также рабочим предстояло поднять над уровнем земли 45 люков: ведь дорога станет выше на толщину нового дорожного покрытия. Общая протяжённость 2-го Западного переулка, где ляжет новое покрытие, — 900 метров.



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Такие же подготовительные работы начались на улице Озёрной в Гершонах. Сначала три дня туда завозили дробленые стройматериалы, которые лягут в подушку под асфальт. Затем заработал мощный Caterpillar, который перемалывал камни с песком и утрамбовывал их. Как сообщил мастер Сергей Никитюк, на улице протяжённостью 700 метров тоже поднимают люки.