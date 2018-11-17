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Как асфальтируют улицы на окраинах Бреста: на примере 2-го Западного переулка и ул. Озёрной
18.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
Начали асфальтировать 2-й Западный переулок и Озёрную улицу. Стоит приглядеться, как это делается.
Находится 2-й Западный переулок в микрорайоне Речица и тянется, изгибаясь, от улицы Писателя Смирнова почти до железнодорожного полотна, где начинаются низменные участки. Застраивали его почти сорок лет назад, переулок довольно узкий. Как рассказала местная жительница, летом доставляла неприятности пыль. И вот Брестское ДЭП начало укладывать асфальт.
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Начали асфальтировать 2-й Западный переулок и Озёрную улицу. Стоит приглядеться, как это делается. Находится 2-й Западный переулок в микрорайоне Речица и тянется,...
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