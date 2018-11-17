C конвейера «Брестмаш» вот-вот сойдут первые микроавтобусы и грузовики

Первые автомобили сойдут с конвейера ОАО «Брестмаш» в самое ближайшее время. Как известно, на предприятии занимаются выпуском комплектующих к газовым и электрическим плитам, оборудования для пищевой промышленности, изготовлением металлоконструкций и т.д. Однако никакого отношения к автомобилестроению завод ранее не имел.

Так что заставило работников осваивать новый вид деятельности и сколько автомобилей здесь намерены выпускать в год? За ответами корреспонденты Zarya.by отправились на предприятие.



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Как оказалось, проект по организации сборочного производства реализуется в рамках договоренностей между холдингом «БелАвтоМаз», в состав которого входит «Брестмаш», и китайской государственной корпорацией JAC Motors.

– Дело в том, что на МАЗе малотоннажная техника в виде микроавтобусов и грузовых фургонов не выпускалась, – объясняет директор ОАО «Брестмаш» Василий Кохович. – Поэтому руководство холдинга решило восполнить данный пробел. Была поставлена задача по созданию полноценной линейки автомобильной продукции и стал осуществляться поиск партнеров для ее реализации. Переговоры проходили с различными компаниями, но в конечном итоге выбор пал на китайскую компанию JAC Motors. Партнеры из Поднебесной дали согласие осуществлять сборку техники под брендом МАЗ, не выдвигая особенных требований и разрешив максимальную локализацию комплектующих для наших моделей.

После ряда встреч на различных уровнях начались работы по согласованию технических вопросов проекта, а в качестве площадки для сборки автомобилей выбрали ОАО «Брестмаш». Китайская делегация посетила Брестскую область, и представители корпорации JAC побывали на брестском предприятии. В прошлом году официальная делегация Брестской области во главе с председателем облисполкома Анатолием Лисом посетила с визитом провинцию Аньхой, где также был подписан меморандум между ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАвтоМаз» и JAC Motors.



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Под организацию сборочного производства на «Брестмаше» выделили отдельный цех. Ранее там находилось старое оборудование, которое было демонтировано. Подготовительные работы провели без остановки производства, собственными силами.

В конце мая – начале июня текущего года здесь начались строительные работы. Была отремонтирована кровля, выровнен фасад, залиты полимерные полы, установлены стеклопакеты, заменены вентиляция и электрооборудование и т.д. В итоге подготовлена производственная площадка – около 5 тысяч квадратных метров.

Сейчас здесь осуществляется монтаж специального оборудования. Кстати, в прошлом месяце в цехе побывал и Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк, который сел за руль одной из представленных моделей и отметил важность организации необходимого в стране производства.

Для того, чтобы новые автомобили смогли выехать из цеха брестского предприятия, в этом процессе необходимо пройти несколько этапов. Вначале машинокомплекты из Китая морем доставляются в литовскую Клайпеду, а уже оттуда по железной дороге отправляются в Беларусь. И только в Бресте производится сборка автомобилей, которые под брендом МАЗ реализуются на внутреннем рынке и в странах Евразийского экономического союза.



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Впрочем, в будущем стоит задача по локализации производства – использование комплектующих, которые изготавливаются на белорусских предприятиях либо в ЕАЭС. Так, на совместном белорусско-китайском предприятии «МАЗ-Вейчай» в индустриальном парке «Великий камень» будут производиться двигатели внутреннего сгорания для малотоннажной техники, которые в течение следующего года адаптируют под модели, собираемые на «Брестмаше».

Помимо этого, «Белшина» сможет поставлять покрышки, Осиповичский завод автомобильных агрегатов – пластиковые панели, БАТЭ – электрооборудование, Антопольская ватно-прядильная фабрика – обшивку салона. Да и на самом «Брестмаше» вяжут жгуты, и данную продукцию тоже можно использовать для комплектации новой техники.



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На брестском предприятии намерены собирать две модели автомобилей – пассажирский микроавтобус МАЗ-281040 и грузовой фургон МАЗ-365022. Прототипом для них послужил китайский JAC Sunray («Солнечный луч»), экстерьер которого был разработан итальянским дизайнерским центром JAC в Турине, а интерьер – японским дизайнерским центром JAC в Токио. Очертания кузова напоминают Mercedes-Benz Sprinter, ведь Sunray создавался для европейского рынка.

– Шансы потеснить конкурентов на белорусском или внешнем рынках имеются, – убежден Василий Кохович. – Это станет возможным благодаря неплохим техническим характеристикам наших моделей. К примеру, вместимость пассажирского микроавтобуса составляет 16 человек, не считая водителя, а технически допустимая максимальная масса – 4050 кг. Мощность двигателя достигает 150 лошадиных сил. К тому же пока мы будем выпускать небольшое количество автомобилей, но затем производственные объемы будут расти. Это позволит использовать и ценовой фактор для укрепления своих позиций.



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В настоящее время на предприятие уже прибыли 25 контейнеров (в каждом по два кузова). Поэтому до конца года здесь планируют собрать 50 автомобилей – 35 микроавтобусов и 15 грузовых фургонов.

А «первенец» (скорее всего им станет пассажирский микроавтобус) должен увидеть свет уже в конце ноября.

Всего в год на заводе намерены собирать около 2 тысяч единиц. Необходимые кадры подготовлены, специалисты прошли стажировку на МАЗе и СЗАО «БЕЛДЖИ», поэтому проблем со сборкой возникнуть не должно.



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Ожидается, что реализация данного проекта позволит «Брестмашу» выйти на безубыточную работу, ведь последние годы предприятие находилось в непростой финансовой ситуации. Сборочное производство автомобилей призвано стать той самой свежей струей, которая сможет поднять завод на новый уровень развития и существенно улучшить экономические показатели.

фото Валерия КОРОЛЯ (из архива Zarya.by)