В субботу, 17 ноября 2018 года утром под Брестом прошло мероприятие по уборке территории и могилки рядового Телепнева .



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Организатором является Российский центр науки и культуры.



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Потрясающе красиво звучит эпитафия, которую удалось прочесть на могильном кресте: «Здесь покоится прах рядового Телепнева. Добрый воин за благотворительность твою госпитальная церковь не пристанет ходатайствовать у престола всевышнего об отпущении грехов твоих, а ты спи пока мирным и безмятежным сном до того вечного дня когда грозная труба Архангела воззовет тебя из пыльного гроба сего в рай жизни с красою неземною.»