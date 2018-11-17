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Мероприятие по уборке территории и могилки рядового Телепнева

18.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В субботу, 17 ноября 2018 года утром под Брестом прошло мероприятие по уборке территории и могилки рядового Телепнева.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60731.php

Мероприятие по уборке территории и могилки рядового Телепнева

Организатором является Российский центр науки и культуры.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60731.php

Мероприятие по уборке территории и могилки рядового Телепнева

Потрясающе красиво звучит эпитафия, которую удалось прочесть на могильном кресте: «Здесь покоится прах рядового Телепнева. Добрый воин за благотворительность твою госпитальная церковь не пристанет ходатайствовать у престола всевышнего об отпущении грехов твоих, а ты спи пока мирным и безмятежным сном до того вечного дня когда грозная труба Архангела воззовет тебя из пыльного гроба сего в рай жизни с красою неземною.»

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу, 17 ноября 2018 года утром под Брестом прошло мероприятие по уборке территории и могилки рядового Телепнева. Организатором является Российский центр...
 
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