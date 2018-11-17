Волонтёры нашли пропавшего вчера утром 13-летнего мальчика

В Бресте нашли пропавшего 13-летнего Максима Давиденко , его разыскивал Московский РОВД города Бреста. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.



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Волонтеры сообщили, что мальчик был найден поисковой группой. Его уже везут домой.



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Как сообщалось, Максим 17 ноября примерно в 9.00 вышел из дома на ул.Луцкой и пропал .

Найден при совместной работе с сотрудниками МВД. Был замечен прохожим на одной из остановок при посадке на автобус, был встречен волонтёрами на конечной остановке и передан сотрудникам милиции.