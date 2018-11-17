ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волонтёры нашли пропавшего вчера утром 13-летнего мальчика

18.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В Бресте нашли пропавшего 13-летнего Максима Давиденко, его разыскивал Московский РОВД города Бреста. Такая информация размещена на страницах поисково-спасательного отряда "Ангел" в соцсетях, сообщает БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60729.php

Волонтёры нашли пропавшего вчера утром 13-летнего мальчика

Волонтеры сообщили, что мальчик был найден поисковой группой. Его уже везут домой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60729.php

Волонтёры нашли пропавшего вчера утром 13-летнего мальчика

Как сообщалось, Максим 17 ноября примерно в 9.00 вышел из дома на ул.Луцкой и пропал.

Найден при совместной работе с сотрудниками МВД. Был замечен прохожим на одной из остановок при посадке на автобус, был встречен волонтёрами на конечной остановке и передан сотрудникам милиции.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 99
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте нашли пропавшего 13-летнего Максима Давиденко, его разыскивал Московский РОВД города Бреста. Такая информация размещена на страницах...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Федута: Один шаг до рабства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика