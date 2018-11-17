|
Волонтёры нашли пропавшего вчера утром 13-летнего мальчика
18.11.2018 18:54 — Разное | Виртуальный Брест
В Бресте нашли пропавшего 13-летнего
Волонтеры сообщили, что мальчик был найден поисковой группой. Его уже везут домой.
Как сообщалось, Максим 17 ноября примерно в 9.00 вышел из дома на ул.Луцкой и
Найден при совместной работе с сотрудниками МВД. Был замечен прохожим на одной из остановок при посадке на автобус, был встречен волонтёрами на конечной остановке и передан сотрудникам милиции.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте нашли пропавшего 13-летнего Максима Давиденко, его разыскивал Московский РОВД города Бреста. Такая информация размещена на страницах...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)