Сергей Сивицкий своим добросовестным трудом обеспечивает надежную и безотказную работу сельхозтехники





От того, насколько исправна сельскохозяйственная техника, зависит эффективность работы не только механизаторов, но и агропромышленного комплекса в целом. Все о технике знает слесарь-ремонтник ОАО «Буда-Кошелево-агросервис» Сергей Сивицкий, который на протяжении 14 лет своим добросовестным трудом обеспечивает ее надежную и безотказную работу.

Прежде чем окончательно определиться с профессией и стать слесарем-ремонтником, мужчина более 12 лет трудился на одном из крупнейших предприятий района – СП «АМИПАК»-ОАО – печатником флексографской печати. И хотя работа ему нравилась, со временем он все больше тяготел к технике.

– Мне с детства было интересно разбираться в различных механизмах и устранять поломки. Согласитесь, приятно, когда неисправная вещь после определенных манипуляций вновь начинает работать. Поэтому работу слесаря-ремонтника можно сравнить с работой врачей, только те лечат людей, а мы – технику, – делится Сергей Александрович. – Здесь я нахожусь, как говорится, в своей стихии. Моя работа интересна еще и тем, что она требует постоянного развития. Вместе с усовершенствованием сельскохозяйственных машин растут и требования к нашему профессиональному мастерству.

За годы трудовой деятельности Сергей Сивицкий стал настоящим профессионалом своего дела, опыт и мастерство которого проверены временем. А подтверждением тому являются многочисленные награды за проявленные старание и трудолюбие, ответственное отношение к своим обязанностям, которыми он неоднократно поощрялся руководством предприятия и на районном уровне. Настойчивость и желание довести любое дело до конца – вот те качества, которые помогли ему стать первоклассным работником. А еще Сергей Александрович с охотой делится секретами профессионального мастерства с молодыми кадрами, передавая им накопленный опыт, чтобы в дальнейшем они смогли стать достойной сменой.

Ольга ЧЕРНЯКОВА.

Фото автора.