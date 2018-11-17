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Бригадир МТФ «Потаповка» рассказывает о работе в сельском хозяйстве

18.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Бригадир МТФ «Потаповка» рассказывает о работе в сельском хозяйстве

Более 20 лет трудится в КСУП «Совхоз «Потаповский» Лариса Войтюшенко, из них свыше 10 лет является бригадиром МТФ «Потаповка». И справляется она с этой работой весьма успешно.

Несмотря на то что в свое время Лариса Владимировна мечтала о стезе медицинского работника, обстоятельства сложились так, что пришлось пойти по стопам родителей и с юных лет, сразу после окончания школы, податься в сельское хозяйство.

– Это ведь сейчас придумали такие модные названия профессиям: оператор машинного доения и животновод. А в те времена были просто доярки да скотники, – говорит женщина. – Однако труд их от этого не был менее значимым и ценным, поэтому я пошла в эту сферу осознанно, понимая, какую неоценимую пользу могу приносить родному хозяйству.

Начинала она лаборантом, параллельно училась на заочном отделении в Речицком аграрном колледже на зоотехника, после окончания которого в 2000 году вернулась на родную ферму уже в качестве помощника бригадира. И вот уже более 10 лет ее возглавляет.

Сегодня в подчинении у Ларисы Войтюшенко 17 человек, к каждому из них нужен свой подход: кого-то пожурить, кого-то похвалить. Под сводами четырех сараев МТФ «Потаповка» весело машут хвостами 895 голов крупного рогатого скота.

Ее рабочий день расписан буквально по минутам: начинается, когда многие еще спят, в 5 утра и заканчивается с заходом солнца. По признанию женщины, порой даже на обеденный перерыв пару минуток выкроить не удается.

– Проблем, как и в каждой работе, у бригадира фермы хватает, главное – не пасовать перед ними. Работать в сельском хозяйстве, конечно, непросто, но для тех, кто добросовестно относится к своим обязанностям, любой труд по плечу, – считает Лариса Владимировна.

…Кстати, несмотря на то, что стать медиком нашей героине не удалось, ее мечта не канула в Лету, а нашла свое воплощение в ее дочери, которая работает медицинской сестрой в приемном отделении районной больницы. Это ли не очередное подтверждение того, что главное в этой жизни – верить, а мечты – они такие, имеют свойство сбываться, пусть и через несколько десятков лет.

Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото автора.

 
 
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Более 20 лет трудится в КСУП «Совхоз «Потаповский» Лариса Войтюшенко, из них свыше 10 лет является бригадиром МТФ «Потаповка». И справляется она с...
 
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