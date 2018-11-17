На заснеженной площади Ленина более 100 брестчан «кормили голубей»





Фота: Дзяніс Малышэнка. Фэйсбук.





"Белсат" . Брестчане, которые выступают против строительства завода по производству аккумуляторных батарей компанией «АйПауэр», каждое воскресенье выходят на площадь Ленина, начиная с 5 марта текущего год, передает





Участники встречи обсуждали очередной отказ властей встретиться с противниками строительства завода. Кроме того, дискуссии вызвали слова первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной, которая сообщила, что в природоохранное ведомство поступил уточненный проект завода на повторную государственную экологическую экспертизу.



