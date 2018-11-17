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На заснеженной площади Ленина более 100 брестчан «кормили голубей»

18.11.2018 19:03 — Разное | Партизан  
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18 ноября, на традиционное «кормление голубей» в Бресте на главную площадь города вышли около 130 человек.


Фота: Дзяніс Малышэнка. Фэйсбук.

Брестчане, которые выступают против строительства завода по производству аккумуляторных батарей компанией «АйПауэр», каждое воскресенье выходят на площадь Ленина, начиная с 5 марта текущего год, передает "Белсат".

Участники встречи обсуждали очередной отказ властей встретиться с противниками строительства завода. Кроме того, дискуссии вызвали слова первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ии Малкиной, которая сообщила, что в природоохранное ведомство поступил уточненный проект завода на повторную государственную экологическую экспертизу.


 
Теги: Брест
 
 
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18 ноября, на традиционное «кормление голубей» в Бресте на главную площадь города вышли около 130 человек.
 
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