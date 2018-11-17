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Сборная Беларуси по футболу играет в гостях против Сан-Марино. Онлайн матча

18.11.2018 19:30 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня последний матч группового этапа Лиги наций. Подопечные Игоря Криушенко сыграют в гостях против Сан-Марино.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Белорусы уже практически гарантировали себе выход в плей-офф, который состоится в марте 2020 года. Для этого белорусам нужно не проиграть сегодня команде Сан-Марино, которая побеждает в среднем раз в десять лет. Первая игра этих команд в Минске завершилась победой нашей сборной со счетом 5:0.

Положение команд после пяти туров.

1. Беларусь — 11 очков (разница мячей — 8:0).

2. Люксембург — 9 (10:3).

3. Молдова — 8 (3:4).

4. Сан-Марино — 0 (0:14.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча. Начало — в 20.00.

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Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по футболу проведет сегодня последний матч группового этапа Лиги наций. Подопечные Игоря Криушенко сыграют в гостях против Сан-Марино.
 
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