Аксиологическая шиза: Романчук и Заико поставили белорусам диагноз

Ярослав Романчук: - Посмотрев результаты опроса Исследовательского центра ИПМ о ценностях белорусов, вы можете сказать, что сегодня белорусы больше готовы к рынку и свободе, чем в 1990-х гг.?





Леонид Заико: - Движуха, определенно, есть. Белорусский электорат развивается. Вот только вопрос, в какую сторону?





Романчук: - У белорусов какая-то аксиологическая шизофрения. Судите сами: на вопрос «Что государство должно делать для людей?» 99,6% посчитали, что «давать возможность зарабатывать», и в то же время 95,4% выбрали вариант «обеспечивать льготы и пособия».





Заико: - Это называется «раздвоение сознания». С одной стороны, они вроде бы и не против рынка, с другой - и от льгот отказываться не хочется.





Романчук: - То есть белорусы готовы идти в рынок, но только при условии, что на входе в него будет стоять дядечка, олицетворяющий государство, и раздавать льготы: кому копеечку даст, кому рубль отстегнет? А понимают ли белорусы, что «давать возможность зарабатывать» подразумевает в том числе создание конкуренции, низкие налоги, прекращение государством практики конфискации имущества предпринимателей и других форм поражения их в правах?





Заико: - Эко вы, батенька, запустили… Прямо как Джон Мейнард Кейнс при соблазнении балерины дягилевской антрепризы Лидии Лопуховой. Не надо, батенька, так, не надо. Вы слишком многого хотите от нашего электората.





Романчук: - Белорусам пора бы уже избавиться от представления, что государство - это нянька, воспитатель, учитель, врач, вПопуДутель. Но не получается. Как показывают результаты опроса, по мнению белорусов, государство должно: обеспечивать пенсию (98,9%), выплачивать высокую стипендию (87,8%), обеспечивать бесплатное среднее (96,7%) и высшее образование (88,7%), обеспечивать качественное медобслуживание (98,4%), помогать при покупке жилья, давая льготные кредиты (94%), гарантировать трудоустройство (95,3%). То есть почти все должно делать государство.





Заико: - А что вы хотели? Чтобы белорусы вдруг стали самоответственными? Если страна живет в условиях мягко стеленной соломки, откуда это может появиться? Беларусь поставляет 22 млн. т нефти в год, а ей достаточно 7 млн. т. Александр Григорьевич сам успешно, я бы даже сказал гениально, взял и охалявил всех белорусов. Сделал большую общенациональную халяву. А потом сам и говорит: народ к рынку не готов.









Романчук: - Отсюда, наверное, у белорусов просто какое-то обожествление и идеализация института «государство» к, 42,6% респондентов ответили, что государство дает им возможность зарабатывать; 62,9% считают, что оно обеспечивает льготы и пособия; 41,3% - помогает при покупке жилья и дает льготные кредиты. Президент и народ явно нашли друг друга.





Заико: - Белорусы никогда не жили в условиях рынка. Они жили в патерналистской, несвободной, неконкурентной системе. Конкуренция для белоруса - страшный ужас. Ни чиновник из министерства, ни руководитель региональной администрации не хочет конкуренции. К чему она им? Их попы прочно прилипли к стульям. Им и так хорошо. «Раз ни Петрович, ни Семенович, ни Федорович не хотят себе конкурентов, то на хрен мне эта конкуренция?» - думает простой белорус. Так что, государство, давай-ка мне льготы, помогай квартиру строить.





Романчук: - Это вера в доброго царя, сильную руку или справедливость государства?





Заико: - Это не вера. Это полное разложение общества, или, как в математике, разложение многочлена: члены общества предпочитают смотреть в окошко и ничего не делать, вместо того, чтобы создавать свое дело.





Романчук: - Белорусы не были подвержены такой уж сильной глобализации, в отличие от других стран. Они сидели в своем болотце да без конца клепали разрушенные хозяйственные связи, пытаясь их восстановить. Доклепались до того, что на фундаментальный вопрос о том, кто должен регулировать цены, 52% белорусов выбрали вариант «большинство цен должны устанавливаться и контролироваться государством». Только 32,2% ответили, что «большинство цен должны устанавливаться на основе спроса и предложения без государственного вмешательства». Действительно, народ имеет то правительство, которое заслуживает.





Заико: - В 1991г. результат был аналогичным.





Романчук: - Но прошло же 25 лет! Неужели за эти годы наши люди так и не смогли понять, что Беларусь до сих пор в десятке самых инфляционно опасных стран мира только потому, что государство устанавливает и контролирует большинство цен, что именно оно является источником роста цен и инфляции? Именно государство накачивает экономику фантиками под названием «деньги», живет в долг и сквозь пальцы смотрит на растущие неплатежи и долги.





Заико: - Понимаете, Ярослав, население Беларуси исстрадалось по справедливости, которая была в советское время. Ведь в 1950-60-х гг. все люди жили достаточно скромно, уровень достатка был примерно одинаковый. Коррупции как таковой не было. Власть была более или менее морально адекватная. Расслоение общества началось где-то в 1970-е гг. Так вот, люди хотели бы сохранить базовые ценности, где на первом месте стоит справедливость. Они считают, что всех этих мерзавцев - иностранных импортеров и собственных бизнесоподобных спекулянтов, которые предлагают им свои товары и услуги, - надо сдерживать, бить под дых. С этим, по их мнению, хорошо справится государство.









Романчук: - Тем самым они дают ему хлыст в руки. А когда в очередной раз государство кинет население на очередную девальвацию-инфляцию и будет платить нищенские пенсии и мизерные пособия, то скажет, что во всем виноваты Россия и мировой финансовый кризис, а я тут ни при чем.





Заико: - Ну что поделать, раз таков менталитет белоруса: он готов быть голодным, но требует тогда, чтобы и остальные были голодными.





Романчук: - Это лжесправедливость. Кстати, потом окажется, что в заначке у этого самого белоруса есть корочка хлеба, кусок масла и ломтик колбасы. И будет он уплетать свой бутерброд за обе щеки под одеялом, злорадствуя, что у соседа-то нет даже такого бутербродика. За 25 лет лишь небольшая группа людей овладела основами научных знаний в сфере экономики.