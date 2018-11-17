ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Аксиологическая шиза: Романчук и Заико поставили белорусам диагноз

18.11.2018 19:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав РОМАНЧУК и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид ЗАИКО в «БелГазете» проанализировали итоги социологического исследования о ценностях белорусов.

Аксиологическая шиза: Романчук и Заико поставили белорусам диагноз
Ярослав Романчук: - Посмотрев результаты опроса Исследовательского центра ИПМ о ценностях белорусов, вы можете сказать, что сегодня белорусы больше готовы к рынку и свободе, чем в 1990-х гг.?

Леонид Заико: - Движуха, определенно, есть. Белорусский электорат развивается. Вот только вопрос, в какую сторону?

Романчук: - У белорусов какая-то аксиологическая шизофрения. Судите сами: на вопрос «Что государство должно делать для людей?» 99,6% посчитали, что «давать возможность зарабатывать», и в то же время 95,4% выбрали вариант «обеспечивать льготы и пособия».

Заико: - Это называется «раздвоение сознания». С одной стороны, они вроде бы и не против рынка, с другой - и от льгот отказываться не хочется.

Романчук: - То есть белорусы готовы идти в рынок, но только при условии, что на входе в него будет стоять дядечка, олицетворяющий государство, и раздавать льготы: кому копеечку даст, кому рубль отстегнет? А понимают ли белорусы, что «давать возможность зарабатывать» подразумевает в том числе создание конкуренции, низкие налоги, прекращение государством практики конфискации имущества предпринимателей и других форм поражения их в правах?

Заико: - Эко вы, батенька, запустили… Прямо как Джон Мейнард Кейнс при соблазнении балерины дягилевской антрепризы Лидии Лопуховой. Не надо, батенька, так, не надо. Вы слишком многого хотите от нашего электората.

Романчук: - Белорусам пора бы уже избавиться от представления, что государство - это нянька, воспитатель, учитель, врач, вПопуДутель. Но не получается. Как показывают результаты опроса, по мнению белорусов, государство должно: обеспечивать пенсию (98,9%), выплачивать высокую стипендию (87,8%), обеспечивать бесплатное среднее (96,7%) и высшее образование (88,7%), обеспечивать качественное медобслуживание (98,4%), помогать при покупке жилья, давая льготные кредиты (94%), гарантировать трудоустройство (95,3%). То есть почти все должно делать государство.

Заико: - А что вы хотели? Чтобы белорусы вдруг стали самоответственными? Если страна живет в условиях мягко стеленной соломки, откуда это может появиться? Беларусь поставляет 22 млн. т нефти в год, а ей достаточно 7 млн. т. Александр Григорьевич сам успешно, я бы даже сказал гениально, взял и охалявил всех белорусов. Сделал большую общенациональную халяву. А потом сам и говорит: народ к рынку не готов.


Романчук: - Отсюда, наверное, у белорусов просто какое-то обожествление и идеализация института «государство» к, 42,6% респондентов ответили, что государство дает им возможность зарабатывать; 62,9% считают, что оно обеспечивает льготы и пособия; 41,3% - помогает при покупке жилья и дает льготные кредиты. Президент и народ явно нашли друг друга.

Заико: - Белорусы никогда не жили в условиях рынка. Они жили в патерналистской, несвободной, неконкурентной системе. Конкуренция для белоруса - страшный ужас. Ни чиновник из министерства, ни руководитель региональной администрации не хочет конкуренции. К чему она им? Их попы прочно прилипли к стульям. Им и так хорошо. «Раз ни Петрович, ни Семенович, ни Федорович не хотят себе конкурентов, то на хрен мне эта конкуренция?» - думает простой белорус. Так что, государство, давай-ка мне льготы, помогай квартиру строить.

Романчук: - Это вера в доброго царя, сильную руку или справедливость государства?

Заико: - Это не вера. Это полное разложение общества, или, как в математике, разложение многочлена: члены общества предпочитают смотреть в окошко и ничего не делать, вместо того, чтобы создавать свое дело.

Романчук: - Белорусы не были подвержены такой уж сильной глобализации, в отличие от других стран. Они сидели в своем болотце да без конца клепали разрушенные хозяйственные связи, пытаясь их восстановить. Доклепались до того, что на фундаментальный вопрос о том, кто должен регулировать цены, 52% белорусов выбрали вариант «большинство цен должны устанавливаться и контролироваться государством». Только 32,2% ответили, что «большинство цен должны устанавливаться на основе спроса и предложения без государственного вмешательства». Действительно, народ имеет то правительство, которое заслуживает.

Заико: - В 1991г. результат был аналогичным.

Романчук: - Но прошло же 25 лет! Неужели за эти годы наши люди так и не смогли понять, что Беларусь до сих пор в десятке самых инфляционно опасных стран мира только потому, что государство устанавливает и контролирует большинство цен, что именно оно является источником роста цен и инфляции? Именно государство накачивает экономику фантиками под названием «деньги», живет в долг и сквозь пальцы смотрит на растущие неплатежи и долги.

Заико: - Понимаете, Ярослав, население Беларуси исстрадалось по справедливости, которая была в советское время. Ведь в 1950-60-х гг. все люди жили достаточно скромно, уровень достатка был примерно одинаковый. Коррупции как таковой не было. Власть была более или менее морально адекватная. Расслоение общества началось где-то в 1970-е гг. Так вот, люди хотели бы сохранить базовые ценности, где на первом месте стоит справедливость. Они считают, что всех этих мерзавцев - иностранных импортеров и собственных бизнесоподобных спекулянтов, которые предлагают им свои товары и услуги, - надо сдерживать, бить под дых. С этим, по их мнению, хорошо справится государство.


Романчук: - Тем самым они дают ему хлыст в руки. А когда в очередной раз государство кинет население на очередную девальвацию-инфляцию и будет платить нищенские пенсии и мизерные пособия, то скажет, что во всем виноваты Россия и мировой финансовый кризис, а я тут ни при чем.

Заико: - Ну что поделать, раз таков менталитет белоруса: он готов быть голодным, но требует тогда, чтобы и остальные были голодными.

Романчук: - Это лжесправедливость. Кстати, потом окажется, что в заначке у этого самого белоруса есть корочка хлеба, кусок масла и ломтик колбасы. И будет он уплетать свой бутерброд за обе щеки под одеялом, злорадствуя, что у соседа-то нет даже такого бутербродика. За 25 лет лишь небольшая группа людей овладела основами научных знаний в сфере экономики.

 
 
Ссылка на источник 93
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав РОМАНЧУК и руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид ЗАИКО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стало известно о еще одном случае самосуда в Юровичах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.11.2018
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Кировец
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика